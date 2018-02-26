中市推展人權維護 林佳龍盼理念落實每個族群

2018年02月26日 16:08 中時 盧金足

台中市府社會局長呂建德說，市府於制定政策上，強調落實公平正義，讓不同族群的價值與重要性均可在台中受到重視。（盧金足攝）

台中市府民政局長周永鴻指出，「人權」已不侷限在自由、平等，更向下延伸至個別群體的權利。（盧金足攝）

台中市政府積極推展人權維護，除訂定4月7日為言論自由日，更擴大將2月28日至言論自由日期間，訂為台中市「人權文化祭」，並透過多項政策制定，強化多元族群間的權利與公平正義；市長林佳龍表示，「人權」是普世的價值，觀念推動與制度實踐必須一併推行，市府從學校教育、公民教育、保障弱勢團體等多元面向建構社會安全體系，並積極推動人權維護相關政策，落實台中「宜居城市」目標。

社會局長呂建德、民政局長周永鴻26日於市政會議上進行「台中市人權維護推展作為」專案報告。

呂建德指出，台中市不僅躍升台灣第二大城，也是多元族群的城市，有來自台灣各地移入的民眾，還有許多新住民、移工與原住民居住在此，市府於制定政策上，強調落實公平正義，讓不同族群的價值與重要性均可在台中受到重視，讓台中「宜居城市」的理念落實到每一個族群。

市府將「第一廣場」改造為「東協廣場」，並於東協廣場設立移工照護服務中心提供職業訓練及就業服務，讓台中成為更加友善新住民及移工的城市，同時，持續推動「和平專案」，真正關心原住民朋友。

呂建德說，市府推動「托育一條龍」、「托老一條龍」，讓家長安心托育孩子、給長輩最適合的照顧，促進產業發展與就業意願，另調整老人健保補助政策，落實排富機制，將省下資源用於強化老人照顧服務；此外，市府也建構無飢餓網絡，積極拓展「食物銀行」，讓近貧戶與陷入急難民眾能度過難關，並構築八年一萬戶、三好一公道的「社會住宅」，實現居住正義。

台中市力推成立全國第一個INGO中心，以人道救援、國際救災、社會經濟全等概念推動，整修霧峰區光復新村作為基地，規劃引進民主人權、災害防救、環境生態保護、醫療衛生及社會福利等各領域的國際INGO組織進駐。

不僅如此，市府並全國首創台中女兒館營運計畫、推動到宅坐月子服務等社會福利措施；開辦同性伴侶註記，補助辦理台中同志遊行；並推動參與式預算、青年事務審議委員會等，讓在地民眾更能直接參與施政。

民政局長周永鴻表示，市府辦理人權文化祭系列活動，民政局也於豐原區戶政事務所設置穆斯林祈禱室，並設有廁所內的靜下洗滌器、朝拜前的小淨區、可蘭經、禮拜毯等，開放洽公的穆斯林市民使用。並設立多元宗教追思區，區隔不同宗教的使用需求，以滿足多元族群的市民福祉

他進一步說明，「人權」已不侷限在自由、平等，更向下延伸至個別群體的權利，將持續維護民眾生活當中與切身相關的權利，實踐台中「宜居城市」的宗旨。

林佳龍表示，「人權」是普世的價值，觀念推動與制度實踐必須一併落實，市府從學校教育、公民教育、保障弱勢團體等面向，建構社會安全體系，並積極推動人權維護相關政策，包括訂定4月7日為台中市的「言論自由日」，並擴大將2月28日至言論自由日期間，訂為中市特有的「人權文化祭」，讓民眾以多元的方式認識歷史，推廣公民權利，以及經濟、社會和文化權利等人權價值。

他強調，學校教育是人權觀念推動的重要環節，能夠啟發孩子對於人權的認識及興趣，而教育部將推行108年新課綱，除了中央統一的課程外，也開放因地致宜的差異化教材，可結合人權教育及台中學，進行實驗性質的前導計畫，盼人權教育能向下扎根。

林佳龍表示，他先前出訪以色列時，對於以色列將二戰納粹大屠殺的歷史記錄、研究且公開展示的作為印象深刻，台灣已通過《促進轉型正義條例》，盼能進一步制訂人權教育法，落實人權教育，避免類似不幸事件再發生。

(中時)