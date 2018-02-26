輔英科大校友許曉鋒、在校生莊憶瑩雙雙榜首

2018年02月26日 15:57 中時 林宏聰

「學歷不代表實力！」輔英科大校友許曉鋒獨攬工業安全類科全國高考、普考與工業安全技師、工礦衛生技師四大榜首，成績優異原本可填較輕鬆單位，但他堅持為勞工服務，選填高市勞檢處，在多為名校畢業的同事群中，幹勁深獲好評。

輔英科大職業安全衛生系畢業的許曉鋒，過去連到工廠找工作都被老闆嫌棄，但他絲毫不受影響，自我砥礪奮發向上，在校期間取得近50張各式證照，去年畢業時更先後拿到四大考榜首，打破創校以來的紀錄。

校長顧志遠說，許曉鋒本來任職桃園勞檢處，去年10月調回高市勞檢處，原本可填更輕鬆的單位，但他說要善盡職人精神，為勞工把關，相當令人感佩，尤其同事中不乏台清交名校畢業生，竟有人留言誇他「你證明了學歷不代表實力」，給予高度肯定。

此外，輔英科大在校生莊憶瑩，國中成績平平，五專三年級時阿公生病，才體悟學好護理的重要性，今年直升二技產學攜手專班，並獲得榮獲護理師國考榜首；接連2年有學生拿下全國榜首，另全校師生非常振奮。

儘管身為國考榜首，莊憶瑩謙稱要學習的還很多，她舉例說，實習時有位病人準備出院，她興奮雀躍跟對方說再見，沒想到病人面露難色，老師馬上在旁提醒「在醫院不說再見」，她才驚覺自己失言。

(中時)