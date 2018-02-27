律師說法》歌手魏如萱3歲後沒見過生母 需要代母還債？

2018年02月27日 00:02 中時電子報 黃眉青 、天秤座法律網 、天秤座法律網

歌手魏如萱3歲時，彭姓生母與父親離異，2005年母親過世，去年遭資產公司向法院聲請對她強制執行扣款，以償還母親生前欠債。她認為自己根本不知道母親十多年前就過世，未拋棄繼承也未繼承任何遺產，因此提出訴訟。台北地方法院判決魏如萱勝訴，應撤銷資產管理公司提出扣款的強制執行程序，可上訴。

●法律評析

以前，繼承制度採原則上是概括繼承(不管是債或是遺產，通通都繼承)，如果想拋棄繼承或限定繼承，還得在三個月內辦理才行，但民眾常因疏忽或不知法律規定而未即時辦理，這類人又常是經濟上的弱勢族群，使得原本已不甚寬裕的家境更加雪上加霜，貧窮成為世襲，惡性循環下讓很多弱勢家庭因此再也無法翻身，因此98年修法全面改採不必辦理、被繼承人一過世即為限定繼承的制度。

現行民法規定，繼承人對於被繼承人之債務，以因繼承所得遺產為限，負清償責任。如果同時繼承了兩百萬的債務和一百萬元的遺產，那只要拿繼承的這一百萬元去還一百萬的債務就好，剩下的一百萬就不必還，這就是至98年修法後已施行至今的限定繼承制度，98年後過世的人再也沒有債留子孫、父債子還的問題，又同時維護了市場交易的秩序，使債權人不會因為債務人死亡就完全無法得到清償。

那98年前就過世的人，現在才知道有留下來債務要怎麼辦呢?本件魏如萱就是這種情形。修法當時也有想到這種情況，因此在民法繼承編施行法1-3條中增訂，繼承在98年5月22日修正施行前開始，繼承人因不可歸責於己之事由或未同居共財者，於繼承開始時無法知悉繼承債務之存在，致未能於修正施行前之法定期間為限定或拋棄繼承，以所得遺產為限，負清償責任。但債權人證明顯失公平者，不在此限。

魏如萱2012年開演唱會時曾向媒體表示，她母親在她3歲時離家出走後，她就一直沒再跟媽媽見面，直到2005年間才再碰面，原因就是她母親那時已罹癌不久於世，過幾年後她就收到催討債務的通知，才知道母親生前借錢後利滾利而有39萬元的債務，符合沒有與被繼承人-生母同財共居，且造成這種情況也跟魏如萱無關的要件，因此也可以適用限定繼承，若母親沒有留下遺產可以還債務，就不必還母親所留下的39萬元債務。

（本文轉載自天秤座法律網）

(中時電子報)