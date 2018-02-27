2018年02月27日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片《時來運轉》眉角 – 林博泰：運彩籃球「上半場」也能猜

運彩籃球賽前除可猜「整場」比賽結果外，今年開始還可以讓大家單就「上半場」(即前二節)的比賽結果進行預測，不用等到整場比賽結束就可以知道是否中獎，還蠻好玩的，包括「上半場不讓分」、「上半場讓分」及「上半場大小」等，喜愛籃球的朋友們，可以來試試這個全新的玩法。

配合這個「上半場」的新玩法，台灣運彩稍微調整了投注單的設計，消費者只要在投注單右方「上」的欄位進行劃記，就可完成對「上半場」結果的預測。

上半場劃記方式。(圖/台灣運彩提供)

為協助大家多瞭解NBA球隊「上半場」的表現情形，特就本季例行賽迄今(去年10/18到今年1/23)上半場的「勝分差均值」及「得分均值」進行統計，並就前5名及後5名臚列如表，提供大家參考。

2017-2018美國職籃上半場「勝分差均值」及「得分均值」排名。(圖/台灣運彩提供)

表中可以明顯看出：最會打上半場的球隊是「火箭」，它的「勝分差均值」(即平均贏或輸對手的分數)高達 +6.6分，至於第2至第5名則依序為「暴龍」+4.5分、「雷霆」+4.0分、「灰狼」+3.8分、以及「勇士」的+3.0分；反之，最不會打上半場的是「國王」，它的「勝分差均值」-5.5分，倒數第2到第5則依序為「太陽」-5.1分、「魔術」-4.3分以及「籃網」、「老鷹」的-3.4分；另上半場最會得分的是「火箭」，「得分均值」高達60.4分，至於上半場最不會得分的是「馬刺」，「得分均值」僅48.4分，提供大家參考。

(中時電子報)