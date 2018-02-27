六龜高中全校無40級分以上 老師點出成績低落背後原因

2018年02月27日 00:02 中時電子報 林郁庭

高雄市立六龜高級中學校長盧正川 。(摘自六龜高中網站)

學測成績放榜後，高雄六龜高中因「沒人40級分」，甚至遭到網友質疑「這種高中不如廢掉」，校長感性發聲發掘孩子優點比念書更重要，迅速在網路上爆紅被熱烈討論。近日就有一名目前正在從事教職的網友跳出來分析，指出偏鄉學校考試成績不理想的關鍵因素是「文化不利」。

該網友在批踢踢發文表示，自己在國中擔任教職17年，其中包括到偏鄉學校服務過，他從學生們的考試成績分布來看，台北市平均成績最高，接下來依序為省轄市市區、縣市級城鎮、省轄市郊區、縣市級平地偏鄉、最後才是山區偏鄉。他明確指出六龜高中的學測成績不理想是因為當地「文化不利」。

他表示「文化不利」指的不是書本、硬體、師資、 網路通訊設備等明確可見的資源，而是「父母的教養不當」、「父母師長的期待偏低」 、「同儕的競爭與激勵不足」、「生活環境的壓迫」等，「教育文化不佳」也是文化不利 含括的項目之一。

該網友進一步指出，各種文化不利的因素中，影響孩子教育的最大原因是父母的教養，重視教養教育的父母，會讓孩子在起跑點就遠遠贏過其他小孩。文化不利的兒童則是在無理打罵式或溺愛式教育下放養長大，比一般兒童更要面對許多的家庭問題與情緒，沒辦法靜下來學習。他舉例表示，他曾遇過學校裡一位家長只因為手機sim卡接觸不良出現問題，就跑到學校要打兒子，可想而知這位學生在家裡面對的是怎樣的家庭狀況，這就是典型的文化不利，想當然學習狀況也很差。

他分析偏鄉教育文化不佳的問題，指出受到三點原因影響，包括1.「偏鄉教師流動率高」，偏鄉教師多半來自外地，造成老師留不住。2.「偏鄉教師很難專注在教學工作上」，那些留下來的老師則經常難以專注於教學，因為偏鄉教師除了課業上的督促以外，還經常必須額外處理學生家中的家庭狀況。3.「單論學科教學能力，偏鄉老教師能力偏低」，偏鄉教師由於在偏鄉地區教書，經常缺乏與其他老師相互切磋交流的機會，因此逐漸造成教學教育上的侷限性。

該網友最後表示，台灣走向教育商品化的現象，可能會形成「孩子受教育的品質，幾乎由家庭決定」的不公現象。其他網友看完後也紛紛法表看法，「這社會唸書本來就不適合每個人」、「這是社會現實，很多人從出生就註定輸在起跑點」、「打臉那些說學生自己不努力的酸民」、「家庭跟學校教育真的是相輔相」、「整個環境沒有讓學生理解念書能帶來的好處，才是問題所在」。

(中時電子報)