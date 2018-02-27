2月27日各報頭版要聞

2018年02月27日 07:22 中時電子報 綜合報導

@中國時報

衛生紙喊漲，各賣場出現恐慌性搶購潮，重創民眾對政府信心。時代力量立委徐永明怒嗆，搞不定衛生紙，年底就別想要選票。民進黨立委也憂心直言，不要低估小小的衛生紙，這有可能帶動政治大風暴，行政院若沒有斷然處置會出問題。

國民黨與中國共產黨之間行之有年的國共論壇與兩黨領導人會談可望延續！據可靠政壇人士透露，國共已談妥4月下旬舉行國共論壇，國民黨主席吳敦義也有強烈意願親自出席，並與中共總書記習近平舉行「吳習會」，黨中央將依規定向府方提出申請。

為防地震造成國人身家財產損失，行政院長賴清德昨宣布，4年內將投入60.78億元，進行建物快篩、耐震評估，並協助私人建物補強重建；鎖定1999年「921地震」前的6樓以上老舊建物，要在3年內完成強制快篩，有安全疑慮者將強制進行耐震評估。

民進黨高雄市長初選即將進入最後階段，今將舉行電視辯論會，參選人趙天麟昨再就開辦「高雄、深圳雙城論壇」表示，兩岸城市交流符合蔡英文主席的主張，未來如果能成為高雄市長，要在民進黨支持度最高的城市，向對岸遞出橄欖枝。

@旺報

決定大陸兩會重大議案及政策人事方向的中共三中全會昨召開，北京市涉台法律事務研究會副會長兼秘書長沈騰26日接受《旺報》專訪指出，2005年的《反分裂法》只是個底線法，缺少一個總結性、方向性的法律，大陸民間及學界一直有制定「國家統一法」的呼聲；對於國台辦主任張志軍成為福建省的全國人大代表，他形容就像是「欽差大臣」，未來惠台政策定會落實得更好，有利於打破兩岸僵局，在未來兩岸遭遇突發事件時，張也有權處置解決問題。

中國外交部26日宣布，中共中央政治局委員、中財辦主任劉鶴將在27日至3月3日赴美訪問，就中美關係和雙方經貿領域合作交換意見。外媒分析，劉鶴打破慣例在兩會前夕銜命赴美，主要有兩大任務，除緩解中美貿易緊張，同時也向美方說明有關修憲取消國家主席任期限制等事宜。

中共打破往例提前在26日召開第十九屆三中全會，中國國家行政學院教授竹立家表示，歷屆三中全會一般會發布重大的公共政策或戰略方針，十九屆三中全會放在兩會之前召開，會是一次未來5年或更長時間內確立中國發展戰略的會議。與十八屆三中全會通過一個整體性的綱領文件不同，十九屆三中全會上可能會通過幾個或多個文件，做為配套性文件提出來，把將要改革的事項都放在一起。

近日港校來台招生，受到許多台灣家長及考生注目，其中商學院最受青睞；不過由於要與香港本地最好的學生競爭，台灣學生要上港校商學院通常「學測68級分才上得了，將近滿級分才能上明星科系」。

@工商時報

新任中央銀行總裁楊金龍昨（26）日強調，未來央行兩大政策方向，一是打擊炒匯熱錢，二是對接軌國際先進潮流的金融科技採開放態度。市場先前擔心近期亞洲央行高層異動潮可能造成金融波動，楊金龍昨則把打炒匯放在第一大政策方向，警告投機客勿輕舉妄動的意味濃厚。

全台連4天瘋搶囤購衛生紙，3大家紙廠商全員加班、產能全開，因應暴增的通路訂單！業界粗估，這4天以衛生紙與面紙為首的家紙訂單量、出貨量恐較平日倍增，由於通路訂單來得又急又多，適逢週末假日，正隆等紙廠全員加班趕出貨，物流業也快轉送貨頻率。

景氣增溫、企業徵才熱絡，據統計，今年1月各公立就業服務機構新登記求職人數、求才人數雙雙增加。勞動部發現，包括製造業、住宿及餐飲業、批發及零售業徵才人數月增幅與年增幅均呈現二位數成長，其中製造業需求人數高達4萬2,344人，創近13年同月的新高。

勞動部昨（26）舉行新舊任部長交接典禮，趕在3月1日新法上路前，新勞動部長「小花媽」許銘春表示，勞動部是勞工的護身符、不是橡皮圖章，也絕對不會被架空。她強調，雖才剛上任，但沒有蜜月期，戰鬥已經開始。

(中時電子報)