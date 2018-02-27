「衛生紙之亂」驚動外媒 呂秋遠：台灣人先天下憂而憂

2018年02月27日 07:31 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

衛生紙傳出將漲價，引發台灣人恐慌性搶購，讓英國BBC覺得不可思議！律師呂秋遠今在臉書發文，整理出對搶購衛生紙無感人的5大特徵，以及想搶買衛生紙的人5大特色。呂秋遠說，不過是反映台灣人固有的「先天下憂而憂」的購物特性而已。

呂秋遠補充，至於有立委與媒體宣稱，衛生紙搶購潮，是遷台以來最大恐慌、信心崩潰、宛如末世云云；Hello？立委與媒體先生，你們應該是在說二二八吧！

律師呂秋遠。(中時資料照)

以下為呂秋遠臉書全文：

這次的全台衛生紙搶購風潮，竟然引起國外媒體注意，也是相當了不起。就我自己的觀察，對於搶購衛生紙無感的人，大概特徵如下：

1.家裡空間不大的人。

大肆搶購以後，煩惱的問題大概就是囤積。囤積鈔票也就算了，但衛生紙體積這麼大，應該會有太多但是放不下的困擾（鈔票肯定不會有這個困擾）。

2.衛生紙用量不大的人。

衛生紙也有保存期限，如果放幾年，可能紙質還是因為天氣潮濕而變質。用量不大但是買得多，下場就是用過期的紙張擦屁股。

3.有同情心，知道買不到衛生紙痛苦的人。

現在家裡真正缺衛生紙，但是買不到的人，應該很痛苦。

4.知道排隊搶購衛生紙浪費的時間與經濟成本，比省下來的錢更多的人。

如果不是順手買，而是專程去買，光是騎車、開車、停車費等成本就不少，如果不小心沒搶到，望著空空的架子，心裡的失落感更難計算。

5.對媒體催眠免疫，或是動作慢半拍的人。

這種人往往聽到的反應就是「啊！衛生紙要漲價？算了，現在去也買不到了。」

至於想去搶購衛生紙的台灣人，也大概有下列特色：

1.一次上廁所要用半包衛生紙的人。

用量大，怕沒得用。

2.時間成本幾乎是零，在乎省多少錢，而不是花多少錢的人。

反正沒事幹，多搶幾包，省錢就是賺錢。

3.看到別人買不到衛生紙就有一種快感、心情覺得很爽的人。

你懂的。

4.很怕以後衛生紙再也買不到的人。

擔心衛生紙就這麼消失了，以後上廁所只能用手指跟貝殼而已。

5.喜歡跟流行的人。

反正買就對了，大家都在做的事，肯定是正確的。

其實這真的是小事，不過就是反映了台灣人固有的「先天下憂而憂」的購物特性而已。至於有立委與媒體宣稱，這是遷台以來最大恐慌、信心崩潰、宛如末世云云。Hello？立委與媒體先生，你們應該是在說二二八吧！

(中時電子報)