陸自製C919客機訂單創新高 望2021能投入市場

2018年02月27日 08:49 中時電子報 李靖棠

據中新社報導，由中國商飛研發製造、大陸自製的C919客機，在力拼飛航認證之際，也不望大力爭取各界訂單。華融金融租賃公司與中國商用飛機公司於昨日在北京簽署購機協議，購買30架C919大型客機和20架ARJ21新支線客機，成為第28家客戶、並讓C919客機的總訂單量來到815架。此外，商飛公司也在本月初新加坡航空展上宣佈，C919客機預計在2021年起開始交付並投入大量生產，而最大用戶之一的中國東方航空（China Eastern Airlines）也樂觀其成。

國產大型客機C919完成第二次試飛

由中國商用飛機公司負責研發生產，C919計畫從2008年正式啟動，聯手國際16間知名航空設備商共同研發，包含美商CFM國際、奇異電子、漢威聯合（Honeywell International Inc）等公司，協助開發專屬的引擎、燃油、飛航控制系統等設備。C919客機最大載客量為174人、單一經濟艙設計則為168名，最大飛行距離則為5,555公里（加強版），被定義為中短程區域航線使用。

大陸自產的ARJ-700型客機，於日前完成高原飛行的測試。（圖/中新社）

另一款支線客機ARJ系列，由大陸國務院於2002年批准、隔年在上海、西安、成都、瀋陽四地同時開工製造？ARJ客機擁有四種型號，從20人座的公務用專機，到105人座的支線用客機，機身模具採用知名的麥道MD-90型客機（MD-90），搭載GE通用電氣公司的CF34-10A支線噴氣發動機，在研發過程中也得到烏克蘭安托諾夫設計局（Antonov State Company）的協助。2008年底，在上海大場機場首飛成功，首批ARJ-700型客機交付給成都航空，未來將執飛成都至北京、上海、廣州、深圳、西安、南京、貴陽7條國內幹線，去年6月順利完成首次載客飛行。

不過，雖已多次試飛成功，C919客機未來即將面臨的最大挑戰，就是申請適航證書（certificate of airworthiness）。報導中指出，中國商飛早已向中國民用航空局（CAAC）申請合格證書，並於日前也向歐洲航空安全局（EASA）型號合格證，想要跨足國際航線和向海外銷售，歐盟與美國的認證就必須取得，否則飛機將無法實際營運升空。但商飛公司透露，美國航天署（FAA）的認證申請進度尚未，恐成為C919客機最大的一個挑戰。

(中時電子報)