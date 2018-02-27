真假不分！紀念敘戰英雄 俄國營電視用電玩畫面

2018年02月27日 08:51 中時電子報 楊幼蘭

雖然在電視上只出現了不到1秒，但眼尖的社群網站Pikabu用戶還是一眼就瞧出來，俄羅斯噴射戰機空襲敘利亞卡車的畫面似曾相識。

搞了半天，這段畫面其實來自電玩遊戲。據CNN報導，畫面是由俄羅斯國營電視公司第一頻道（Channel One TV）播出。

周日的節目是趁祖國保衛者日（Defender of the Fatherland Day），向俄羅斯的武裝部隊致敬，而其中有一整個單元都在報導俄羅斯特種部隊軍官普羅霍連科（Alexander Prokhorenko），他在殉職後被追授俄羅斯聯邦英雄勳章。

普羅霍連科在敘利亞古城帕邁拉（Palmyra）執行任務時，遭數十名伊斯蘭國（IS）武裝分子包圍，最他用無線電與指揮部通話，要俄羅斯戰機空襲自己所在的地區，與恐怖分子同歸於盡。

就在畫面顯示蘇-25戰機在敘利亞執行任務時，突然場景一轉，出現了一輛卡車被炸的片段。一名Pikabu用戶二話不說，便張貼影片截圖，在旁邊直截了當地寫下「《武裝行動3》（Arma 3）上了第一頻道。」而《武裝行動3》是2013年發行的軍事戰略射擊遊戲。

後來第一頻道在發給「莫斯科之聲」（Govorit Moskva）電台的聲明中承認錯誤，說是編輯誤用了先前報導電玩遊戲的片段。

名為DildaN3的Pikabu用戶認為，畫面只出現了不到一秒，根本就沒必要用，這毫無意義可言。他甚至開玩笑說，也許這是第一頻道員工發自內心的訊息，像是「救命啊！這是他們逼我們做的。」

另一名用戶則指出，這不是第一次了。去年11月時，俄羅斯國防部說，美國在支援IS，還用了連續畫面來支持自身立場，不過後來發現，這些畫面來自一款虛擬武裝直升機電玩遊戲的2015年宣傳片。

(中時電子報)