真假不分！紀念敘戰英雄 俄國營電視用電玩畫面

俄羅斯國營電視公司第一頻道報導敘利亞戰爭時，用了電玩遊戲的片段。（截自第一頻道畫面）

友善列印
中時電子報

雖然在電視上只出現了不到1秒，但眼尖的社群網站Pikabu用戶還是一眼就瞧出來，俄羅斯噴射戰機空襲敘利亞卡車的畫面似曾相識。

搞了半天，這段畫面其實來自電玩遊戲。據CNN報導，畫面是由俄羅斯國營電視公司第一頻道（Channel One TV）播出。

周日的節目是趁祖國保衛者日（Defender of the Fatherland Day），向俄羅斯的武裝部隊致敬，而其中有一整個單元都在報導俄羅斯特種部隊軍官普羅霍連科（Alexander Prokhorenko），他在殉職後被追授俄羅斯聯邦英雄勳章。

普羅霍連科在敘利亞古城帕邁拉（Palmyra）執行任務時，遭數十名伊斯蘭國（IS）武裝分子包圍，最他用無線電與指揮部通話，要俄羅斯戰機空襲自己所在的地區，與恐怖分子同歸於盡。

就在畫面顯示蘇-25戰機在敘利亞執行任務時，突然場景一轉，出現了一輛卡車被炸的片段。一名Pikabu用戶二話不說，便張貼影片截圖，在旁邊直截了當地寫下「《武裝行動3》（Arma 3）上了第一頻道。」而《武裝行動3》是2013年發行的軍事戰略射擊遊戲。

後來第一頻道在發給「莫斯科之聲」（Govorit Moskva）電台的聲明中承認錯誤，說是編輯誤用了先前報導電玩遊戲的片段。

名為DildaN3的Pikabu用戶認為，畫面只出現了不到一秒，根本就沒必要用，這毫無意義可言。他甚至開玩笑說，也許這是第一頻道員工發自內心的訊息，像是「救命啊！這是他們逼我們做的。」

另一名用戶則指出，這不是第一次了。去年11月時，俄羅斯國防部說，美國在支援IS，還用了連續畫面來支持自身立場，不過後來發現，這些畫面來自一款虛擬武裝直升機電玩遊戲的2015年宣傳片。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：Russia state channel uses video game footage to illustrate war in Syria

退輔會新舊主委下午交接典禮 駕駛未遵守標準程序！ 以色列F-1…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。