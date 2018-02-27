影》墜樓畫面曝光！退役上校繆德生墜樓重傷 加護病房觀察中

反軍改突襲立院衝撞 退役上校繆德生墜地命危搶救中
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、中時電子報
反年改突襲立法院，退役上校繆德生墜地，送醫急救。（讀者提供）
繆德生攀爬立院大樓外牆，員警一路要他停下，結果他卻不聽勸阻，攀上高牆不幸跌落地面。(張鎧乙翻攝)

(09:56 新增影片 10:45 送加護病房)包括「800壯士」、藍天行動聯盟的反對軍人年金改革團體，原預定27日上午申請在立院陳請抗議，但部分抗議人士以突襲方式，在27日清晨5時50分，乘坐遊覽車抵達立法院前，企圖衝入立院抗議，和警方發生推擠，其中退休中將吳斯懷在推擠中身體不適送醫，藍天行動聯盟秘書長退役上校繆德生企圖攀爬圍牆進入時，不慎摔落，撞及頭部受傷昏迷，經送醫急救時無呼吸心跳，醫護不放棄希望，仍在搶救中。

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反軍改團體這次行動，一開始就以臉書直播方式傳送出去，現場成員得悉繆德生不幸過世消息後，更在臉書上宣傳，希望所有退伍軍人站出來，到立法院現場聲援反對不當改革。

目前抗議行動仍在持續中，但已釀成一垂危一受傷悲劇。上午九時卅分許，醫院傳出繆德生恢復心跳但昏迷，正進行斷層掃描檢查中。上午十時五十分，繆德生送加護病房觀察。

急救畫面。(警方提供)

繆德生墜樓驚險畫面曝光，早上7時許，繆德生攀爬立法院會館圍牆，過約30秒時不慎跌倒受傷，要求警方救援送醫，中正一分局要求陳抗群眾讓開，讓救護車進入立院救援，醫護人員進入院區對繆進行急救，15分時繆德生送上救護車，送往台大醫院急救。

(中時)

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