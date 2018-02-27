吃吃的愛之船 雲頂夢號海上美食饗不完

2018年02月27日 09:25 工商 姚舜

星夢郵輪〈雲頂夢號〉的麻辣火鍋，無論是湯頭或涮料都完全不遜於陸地上的火鍋餐廳，而且價位真的不貴。（圖／姚舜攝）

星夢郵輪〈雲頂夢號〉上設有由澳洲「3頂高帽」名廚馬克貝斯特（Mark Best)主持的同名餐廳，圖為他演繹的〈日式海鮮清湯煮印度香米配鵝肝〉，跨界美食非常好吃。（圖／姚舜攝）

〈雲頂夢號〉船上〈海馬〉日本料理餐廳，有「新鮮壽司吧」與「滋味鐵板燒」兩區，鐵板燒廚師會以雙鏟表演特技娛樂食客。（圖／姚舜攝）

〈海馬〉日本料理餐廳可以嘗到日本定食和各種壽司與新鮮生魚片。（圖／姚舜攝）

24小時營業的〈藍湖〉餐廳是〈雲頂夢號〉上的「深夜食堂」，在這裡任何時間都可以吃到諸如〈肉骨茶〉、〈叻沙〉或〈粿仔條〉等南洋美食。（圖／姚舜攝）

以上世紀懷舊氛圍裝潢的〈絲路花舞〉，是〈雲頂夢號〉上的高檔中菜餐廳，主廚的廚藝可以港澳高檔中餐廳PK。（圖／姚舜攝）

〈絲路花舞〉餐廳廚師烹製的〈柚香茄子煲〉，汁濃味正好下飯。（圖／姚舜攝）

占地兩個樓層的〈星夢餐廳〉供應洲與國際美食，餐廳並設有「松露吧〉供松露控解饞。（圖／姚舜攝）

除了大廳酒吧外，星夢郵輪〈雲頂夢號〉船上尚有〈Penfolds酒窖〉、〈Johnnie Walker House〉、〈香檳吧〉、〈蜜思雞尾酒廊〉，以及供應各國啤酒的〈紅獅酒廊〉，可以滿足不同酒類「飲君子」喜好。（圖／姚舜攝）

〈雲頂夢號〉上麵包工坊隨時可以買到各式現烤烘焙麵包，以及美味的西式糕餅和甜點。（圖／姚舜攝）

以新加坡為母港的星夢郵輪〈雲頂夢號〉，排水量超過15萬噸，是亞洲最大豪華郵輪，船上餐飲設施超過35個，比台灣任何一個國際五星飯店還多，堪稱「海上的Restaurant Mall」。（圖／姚舜攝）

我搭過不下30艘的國際郵輪，但是，我從未想過在郵輪上吃麻辣火鍋。因為，過去歐美籍的郵輪，船上中餐廳原本就少，即便有，也多以粵菜餐廳為主，西方船公司不太懂得「火鍋」這種餐飲業態。另外，郵輪上重視空調且重視安全，所以麻辣火鍋更不可能出現在郵輪上了。

不過，亞洲郵輪市場快速崛起，包括兩岸、港澳與星馬的華人更成為亞洲郵輪市場的最重要客源，洞見市場生態的國際郵輪公司不僅紛紛調派旗下郵輪來亞洲「淘金」，更依照亞洲、尤其是華人旅客旅遊喜好，量身打造專屬郵輪深耕華人市場。其中，星夢郵輪最新打造的〈雲頂夢號〉郵輪，就是一艘為華人而生的豪華郵輪，這是世界第一艘有火鍋餐廳的郵輪，而且，該火鍋餐廳還設在戶外甲板上，乘客可以一邊大啖川味麻辣火鍋，一邊欣賞海上落日餘暉，此等情境氛圍，成了該郵輪的美食賣點。

把火鍋餐廳設在戶外甲板上確實高明，除了蒸騰的熱氣與油煙不會在密閉空間流竄，「在戶外吃火鍋」，未嘗不是一種風雅食尚新體驗。

對吃貨言，能在郵輪上吃到麻辣火鍋就足以「振奮人心」了，又怎好苛求挑剔其湯頭是否到位與道地。但〈雲頂夢號〉廚藝團隊不含糊，不只用雞湯為基底調製的麻辣湯頭鮮香麻辣，各種海陸涮料也都新鮮且有品質。最教人見獵心喜的是以套餐型式供應的火鍋價位很親民，肉盤+菜盤每人份28元新幣，換算成台幣約600元出頭，在台灣火鍋市場屬中平價位。而海陸豪華拚盤一人88元新幣，換算台幣2000元有找，吃飽吃好兼吃巧。

因為生活習性不同，過去我搭過的很多歐美籍郵輪，船上酒吧數量往往多過餐廳。但是亞洲旅客愛吃也重視吃，屬亞洲星夢郵輪的〈雲頂夢號〉挾超大噸位優勢，一口氣在船上規畫有35個餐飲單位，且各有不同主題特色，使這艘郵輪就像航駛在海上的「Restaurant Mall」，乘客餐餐換不同餐廳用餐，也要花上好幾天才能全部體驗。

〈雲頂夢號〉上沒有「正經八百」的法菜餐廳，船上的高檔西餐廳是請到澳洲「3頂高帽」名廚馬克．貝斯特（Mark Best）主持的同名餐廳。曾多次到台北晶華酒店客座的馬克．貝斯特是「澳洲天才主廚」，他擅長在義法料理中融入亞洲元素，所以他巧手演繹的菜餚很能討好亞洲客的脾胃，請到這位擅長「跨界玩味」的名廚在船上主持餐廳，是星夢郵輪高明之處。

喜歡中餐的旅客可以到〈星夢餐廳〉或〈絲路花舞〉餐廳用餐，前者是免費餐廳，提供4菜1湯加甜點的套餐，菜餚橫跨川滬粵口味，有 板有眼。〈絲路花舞〉則是付費高檔中餐廳，我試了〈金絲軟殼蟹〉、〈蝦球三重奏〉、〈野刺參扒花膠〉、〈西松露百花釀帶子〉、〈清蒸東星星斑〉與〈片皮鴨〉和〈柚香茄子煲〉等菜式，單看這些菜餚的菜名，即不難推測這餐廳廚師的廚功絕非泛泛。吃畢的心得是：這裡的菜確實具有港澳一線高檔餐廳的水準。

多數郵輪多備有宵夜，不過菜式其實有限。而〈雲頂夢號〉上則有一24小時不打烊的〈藍 湖餐廳〉，這個裝潢得就像香港大排檔，又有 像新口坡巴剎庶民食集的餐廳，可以嘗到諸如〈海南雞飯〉、〈肉骨茶〉、〈叻沙〉與〈炒粿條〉等南洋庶民美食，旅客半夜肚子餓，這裡是深夜食堂。

〈海馬〉日本料理除供應日式定食，並又有分新鮮壽司吧與鐵板燒，這鐵板燒的廚師們個個身懷舞刀弄鏟的絕技，煎肉炒菜過程中，三不五時會把手上鐵鏟耍弄一番，使用餐過程中充滿了娛樂性。

〈雲頂夢號〉船上酒吧不少，卻各有主題特色，除了大廳酒吧外，〈Penfolds酒窖〉主女要供應特酒區的葡萄酒、〈Johnnie Walker House〉則可以品鑑並欣賞調合威士忌的文化，各式香檳的〈香檳吧〉、〈蜜思雞尾酒廊〉，以及供應各國啤酒的〈紅獅酒廊〉，可以滿足不同酒類「飲君子」喜好。

星夢郵輪〈雲頂夢號〉的餐飲稱得上是「豐儉由人、東西薈萃，食趣繽紛、挑逗味蕾」，無論是嗜吃、懂吃或愛吃的旅人，這艘船，不會讓人失望。

(工商)