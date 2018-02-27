圖輯》退伍軍人團體八百壯士 拂曉突襲立法院

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2018年02月27日 10:28 中時 王英豪 、 姚志平

2017年02月27日 台北市 反年改團體27日清晨突襲立法院，與警方數度發生衝突，並有人受傷送醫。（張鎧乙攝）

退伍軍人團體八百壯士今天上午在立法院發動突襲，與警方爆發數波衝突。（張鎧乙攝）

退伍軍人團體八百壯士今天上午在立法院發動突襲，與警方爆發數波衝突。（張鎧乙攝）

退伍軍人團體八百壯士今天上午在立法院發動突襲，與警方爆發數波衝突。（張鎧乙攝）

退伍軍人團體八百壯士今天上午在立法院發動突襲，與警方爆發數波衝突。（張鎧乙攝）

反年改團體衝進立法院並占領議場前，警方強勢將人架離。（姚志平攝）

反年改團體衝進立法院並占領議場前，警方強勢將人架離。（姚志平攝）

反年改團體衝進立法院並占領議場前，警方強勢將人架離。（姚志平攝）

反年改團體衝進立法院並占領議場前及包圍各出入口。（姚志平攝）

反年改團體衝進立法院並占領議場前及包圍各出入口。（姚志平攝）

反年改團體衝進立法院並占領議場前及包圍各出入口。（姚志平攝）

反年改團體27日清晨突襲立法院，與警方數度發生衝突，抗議群眾情緒激動，數度推擠鐵門，更有人爬上圍牆，意圖翻入立院。（張鎧乙攝）

退伍軍人團體八百壯士今天上午在立法院發動突襲，與警方爆發數波衝突。反年改團體衝進立法院並占領議場前，警方強勢將人架離。

(中時)