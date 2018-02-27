為牽制中國於宮古海峽行動 日擬在沖繩部署地對艦飛彈

2018年02月27日 10:11 中時 黃菁菁

《朝日新聞》報導，有鑑於中國海軍艦艇航行在沖繩本島和宮古島之間的宮古海峽已逐漸常態化，日本政府認真研討擬在沖繩本島部署地對艦誘導彈(SSM；Surface-to-Ship Missile）部隊的計畫。日本已決定在宮古島部署部隊，擬從宮古海峽的兩側牽制中國國軍。

報導指出，有多位日本政府相關人士表示，日本國家安全保障局和防衛省內已在討論部隊編成的規模等，準備列入今年底將擬定新防衛計畫大綱及中期防衛力整備計畫中。

日本政府相關人士指出，擬部署到沖繩本島的是陸上自衛隊最先進的12式SSM部隊，射程約200公里。

2013年制定的防衛計畫大綱中規定，為了防衛離島應保有SSM部隊，且在中期防衛計畫（2014至2018年度）列入了強化西南列嶼部隊的態勢。

在陸上自衛隊的編成計畫中，2018年度之後將在沖繩縣的宮古島、石垣島、鹿兒島縣的奄美大島部署12式SSM部隊，也決定在這3個島部署負責警備隊和防空任務的地對空飛彈防禦(SAM；Surface-to-Air Missile)部隊。

宮古海峽寬約290公里，只在宮古島部署射程約200公里的SSM也無法涵蓋海峽，因此要在沖繩本島也部署，才能從海峽兩側包圍防衛。

2018年11月4艘中國海軍艦艇第一次通過宮古海峽進入太平洋，之後也頻繁往返在東海和太平洋之間，今年1月還發現了核子動力潛艦潛航。雖然通過公海部分在國際法上沒有問題，但防衛省幹部表示，「對在西太平洋活動的美軍而言，也是很大的威脅」。

12式地對艦誘導彈是88式地對艦誘導彈的後繼飛彈，是日本開發出來的新型地對艦飛彈，全長約5公尺，重量約700公里，屬超低空飛行導彈，不太容易被雷達發現，但命中率極高。

(中時)