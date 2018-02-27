挑戰時速400公里 大陸放眼新一代「智慧高鐵」

2018年02月27日 09:54 中時電子報 李靖棠

據中新社報導，繼和諧號、復興號之後，大陸高鐵將可望出現新一代的「智慧高鐵」列車？昨日大陸國務院記者會上，中國高鐵控制技術領頭人之一、中國工程院院士丁榮軍畫出一個宏大的藍圖，「（我們）正在開發400公里時速的變軌距列車、600公里時速的下一代磁浮列車也在進行研究，以後旅客坐進我們的高鐵，感覺就會像進入家庭影院一樣舒服。」

中國南車CIT500型高鐵試驗時速高達605公里 世界最快

事實上，除了正在研發的目標項目，由中國南車青島四方機車廠製造的CIT500型高鐵列車，於2014年進行高速測試時，跑出試驗時速605公里，打破法國高速列車TGV在2007年4月3日、於巴黎－斯特拉斯堡東線鐵路上所創造的時速574.8公里世界紀錄。

由中國南車青島四方機車廠製造的CIT500型高鐵列車組，曾在2014年試驗中，飆出時速605公里的成績，打破世界紀錄。（圖/新浪新聞）

CIT500型高鐵研發團隊成員之一、中科院力學所楊國偉研究員表示，「列車運行的阻力，包括車輪與軌道摩擦的機械阻力和車輛受到的空氣阻力，當車輛跑到時速500公里以上，9成5以上都是氣動阻力了。試驗中的阻力係數比波音737巡航阻力高上許多，讓超高速列車的技術困難度遠高於客機。」

但在成本與實際營運的考量下，超過400公里時速的高鐵尚不實用，但比現行350公里復興號列車更快的400公里高鐵，卻已是大陸科技部正在加速進行的新計畫之一。丁榮軍表示，未來的新高鐵耗能將可再降低17%，並將引入人工智慧，讓磁浮列車與新高鐵裝載自動駕駛和無人駕駛等技術，給民眾更新、更優質的體驗。

(中時電子報)