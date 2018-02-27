兩個女人的戰爭！潘維剛與雷倩為婦聯會開嗆

潘維剛（左）與婦聯會主委雷倩（右）槓上，兩個女人隔空交火。（本報資料照）

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中時電子報

婦聯會因為黨產問題，面臨存亡危急之秋！婦聯會前常委潘維剛在昨（26日）親赴會址，要求改選常委及主委，但是遭到現任主委雷倩拒絕，兩個女人在臉書發文互嗆，上演自己人內鬨的戲碼。

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潘維剛首先發難，批評雷倩對黨產會百依百順，卻對自己人關上大門；潘維剛表示，自己的要求很簡單，只是要雷倩履行承諾，「進行全面改選，交出戰場指揮權。」請雷倩不要迴避。

潘維剛又接著發文，指黨產會將婦聯會指定為附隨組織，必須在兩個月內提出行政訴訟，但雷倩先是大幅刪改律師的起訴狀，又逼走律師。不禁令人質疑，雷倩可能打算拖過救濟期限，甚至故意敗訴，再將爛攤子交出去。

對此，雷倩深夜發文回應，表示自己臨危受命擔任婦聯會主委，既無個人利益又無政黨包袱，完全沒有戀棧理由。現階段，會務人員及常委面對黨產會壓力極重，「故暫時忍辱負重，以確保事實真相不被湮滅，使過去歷史及責任能正確釐清，最終讓婦聯會的公益性質有延續機會。」

雷倩強調，自己確曾表明改選主委絕不參選，但從未說過婦聯會常委已全部辭職。依照婦聯會組織章程，目前常委尚有兩年任期，且依章程並無必須改選之理由。

另一方面，雷倩也對於婦聯會毫無作為的指責，提出四點處置：一、撤免辜嚴主委案之訴願；二、就高等行政法院駁回停止執行聲請提出抗告；三、就黨產會認定附隨組織提起撤銷訴訟；四、協助會務人員因應黨產會之調查。

雷倩聲明，以上各項經歷次常委會討論，會議記錄及附件均完整在案，指責婦聯會毫無作為應為誤解。

(中時電子報)

文章來源：雷倩臉書

文章來源：潘維剛臉書

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