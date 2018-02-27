衛生紙不漲價還送單車 雲林這家店業績飆3成

2018年02月27日 10:25 中時 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

近日傳出衛生紙將調漲價格1至3成，引發各地搶購衛生紙熱潮，北港鎮邦尼熊家用紙品公司逆勢行銷，不但不漲價，還加贈折疊式單車，有民眾特地開貨車來採購2萬餘元，這幾天業績成長3成以上。

衛生紙調漲消息傳出，各大賣場出現搶購潮，購物車上堆滿衛生紙蔚為奇觀，北港鎮邦尼熊家用紙品公司也出現搶購人潮，主要是訴求工廠直營，不僅不漲價，只要購買8箱，還加碼贈送折疊式單車。

民眾說，邦尼熊衛生紙150抽1箱80包，售價890元，每包不到12元，購買8箱還加贈市價3000多元的折疊式單車，非常划算，他1次買了24箱，獲贈3輛單車，花了2萬1360元，特地開貨車來載回家。

邦尼熊家用紙品公司經理吳威宜表示，能夠以優惠價格回饋消費者，是因為公司與全球最具規模的APP亞洲紙漿集團長期合作，所以可以壓低成本，加上贈送折疊式單車，吸引許多消費者前來大量採購。

吳威宜說，亞洲紙漿集團造紙也造林，種6棵樹、用1棵樹，科學化管理120萬公頃人造林，致力環境保護，榮獲國際森林驗證認可計畫監管鏈證書，此次公司贈送折疊式單車，也是鼓勵大家多騎單車做環保、愛地球。

對於各賣場出現民眾搶購衛生紙情況，吳威宜認為衛生紙若真的漲價，每包將比目前貴上1、2元，但衛生紙經常進行促銷，只要消費者精打細算，並不會因為購買衛生紙而多出太多開銷，建議不必搶購囤積。

(中時)