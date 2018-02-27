年後飲食小撇步：巴氏殺菌鮮乳，口感清爽少負擔

2018年02月27日 10:05 中時電子報 綜合報導

春節親友團聚，許多人把握機會狂歡，聚餐、唱KTV、打牌等，行程排到三更半夜，生活作息大亂，假期結束一開工就沒精打采，渾身不對勁，「不少上班族長假之後都會有收假症候群不想上班的狀況。」知名營養師劉怡里說。

劉怡里表示，除了作息不正常，年節期間過多大魚大肉，也可能造成營養失衡，想維持精神旺盛，劉怡里建議，首先要戒掉高糖高油脂的零食，均衡攝取六大類食物，以確保有足夠的優質營養素維持身體運作，飲食內容以清淡、易消化為主，盡量選擇不過度加工且接近原味的食物。

例如鮮乳就很適合在年後補充，劉怡里建議，一天可飲用1〜2杯240cc的鮮奶，並選擇以72度C殺菌的巴氏殺菌鮮乳，「一般鮮乳採用超高溫瞬間殺菌，會破壞鮮乳營養的完整性，巴氏德殺菌法相對溫和，能保留更接近生乳的風味和營養。」劉怡里解釋，巴氏殺菌鮮乳可保留生乳中的乳鐵蛋白和免疫球蛋白，有助調節生理機能，也可以增強體力。

劉怡里營養師指出，巴氏殺菌鮮乳保留更多營養，清爽風味適合害怕奶腥味的人。(瑞穗極制鮮乳 提供)

巴氏殺菌鮮乳風味清爽，不僅單喝順口不膩，搭配其他健康食材做成濃湯更是相得益彰，如劉怡里的私房料理「南瓜鮮乳全營養濃湯」，一碗就能攝取6大類食物，營養完整豐富，適合當早餐提供能量來源，整天神清氣爽。

南瓜鮮乳全營養濃湯。(瑞穗極制鮮乳 提供)

南瓜鮮乳全營養濃湯

食材： (1〜2人份):

南瓜 300克

燕麥 1湯匙

紅蘿蔔 25克

蘋果 60克

毛豆 1湯匙

腰果 15克

巴氏殺菌鮮乳 250cc

食鹽 適量

熱開水 500〜700cc

做法：

1. 將南瓜、紅蘿蔔、毛豆和燕麥蒸熟。

2. 所有食材切塊放入調理機中，加入500〜700cc熱開水和適量的鹽，打成液狀，不濾渣。

3. 加入溫熱的巴氏殺菌鮮乳即成。

統一瑞穗極制鮮乳

瑞穗極制嚴選全台牧場高等級生乳，平均生菌數低於1萬CFU/mL以下，為國家生乳標準(CNS 3055)10分之1，先經陶瓷膜管除菌後，再用72度C巴氏德殺菌，保有更接近生乳的清爽風味和營養，是每一滴都講究的超優質鮮乳。(本篇與統一瑞穗極制鮮乳合作)

(中時電子報)