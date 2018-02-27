曾行軍3500公里北伐之路 繆德生用軍人的毅力反軍改

2018年02月27日 10:16 中時電子報 張國欽

繆德生常在臉書中分享愛女繆琬瑜的粉絲專頁。繆琬瑜是台大政治系畢業的高材生，曾是新台大13妹之首。（圖：翻攝自繆德生臉書）

反年改團體今天早上突襲立法院行動發生不幸意外！藍天行動聯盟秘書長繆德生，在攀爬青島東路建物外牆時，不慎從約二樓高度墜地摔成重傷，現仍在搶救中。

上校退伍的繆德生，現年62歲，自蔡政府提出年金改革就積極參與反年改抗爭活動，包括去年震憾全球的台北世大運場外抗爭，其中閉幕當天在非管制區一同揮舞青天白日紅國旗，抗議台獨人士持台灣國旗幟進入會場被警方以違法手段制止受傷；但今天在反對軍人年改版本送進立院院的行動中，因攀爬拔建築物墜地，現正與死神拔河。

1956出生的陸軍備役上校繆德生，為發揚「黃埔精神」，決定以徒步方式重走當年艱苦卓絕的北伐戰爭之路，2017年4月8日獨自一人從廣州黃埔軍校開始，花費91天行軍3500公里，以「重返北伐之路」為名的長途健行活動，沿途經過廣東，福建、浙江、江蘇、山東、河北省和上海市、天津市，最後終於在7月7日走到北京市盧溝橋，完成個人的徒步夢想。當時返抵桃園國際機場，現場有人拿國旗、有人拿青天白日旗與陸軍軍官校旗，為繆德生接機。

繆德生的女兒繆琬瑜，會唸書長的又漂亮。(圖／翻攝自繆琬瑜臉書)

繆德生在臉書中除了分享參與八百壯士的抗爭活動，最常分享的就是女兒繆琬瑜的粉絲專頁，繆琬瑜是台大政治系畢業的高材生，曾號稱台大13妹之首，也是台大批踢踢鄉民的夢中情人，目前從事模特兒工作。

(中時電子報)