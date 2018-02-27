年後轉職潮 永康就業中心提供近400個工作機會

2018年02月27日 10:39 中時 曹婷婷

年後，是不少民眾想轉換工作的時候，也是雇主找尋新血的時機，勞動部雲嘉南分署永康就業中心因應年後轉職潮，規畫4場「職運旺旺轉職系列徵才活動」，第一場於3月2在永康區東橋里東橋二街18號辦理，共13家廠商設攤提供約370個職缺，其中，不乏技術員起薪30K，歡迎民眾把握機會。

永康就業中心表示，3月2日當天設攤廠商有日月光半導體-中壢分公司、可成科技、將寶實業、堤維西交通、和德昌公司(麥當勞 )、台灣比菲多、伊頓飛瑞慕品、三商家購(美廉社) 、和鑫光電、台灣巴可科技、宏遠興業、新科開發、亞獵士科技等13家，提供生產助理員、技術人員、現場幹部、設備技術士、機台保養維修員、廢水處理專員、鍋爐操作工程師、電務設備維修工程師、機構研發工程師、房務清潔人員、櫃檯服務人員、產品設計工程師、餐廳襄理等近400個工作機會，其中，和鑫光電的設備技術員起薪就有30K，台灣巴可科技及將寶多項職缺起薪也有27K。

永康就業中心主任黃豑頡表示，找工作，履歷表的撰寫非常重要，如何讓雇主在最短時間發現你的好，一份好的履歷等於成功一半，活動當天特別聘請業界人資主管為求職者履歷健檢，協助求職者撰寫一份完整且能脫穎而出的履歷。如求職民眾有相關需求可於活動前預約報名，報名電話06-2038560轉223 杜小姐。

除了3月2日外，年後轉職系列徵才還包括3月14日南科管理局、3月20日安定公所3樓、3月31日永康中心辦理大型徵才活動，請求職者密切注意雲嘉南分署網站徵才活動訊息。

(中時)