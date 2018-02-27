NBA》球隊實力榜勇士回升次席 騎士狂跌至第14

2018年02月27日 10:09 中時電子報 黃邱倫

NBA聯盟公布最新球隊實力榜，由哈登領軍的火箭依舊雄霸榜首，衛冕軍勇士回升至次席，暴龍退居第三，擁有詹姆斯坐鎮的騎士則是狂跌至第14，看來想要在總決賽再次挑戰勇士的希望愈來愈渺茫了。

火箭昨天擊敗金塊，取得12連勝絕佳戰績，其中還包含5場在客場斬殺勝率超過五成的球隊，對哈登而言，以往在第四節都是他的撞牆期，如今他順利克服了這個問題，12連勝其街第四節投籃命中率48%，加上阿里查傷癒歸隊，火箭正朝著奪冠目標邁進。

勇士在全明星賽前的18場比賽，第一節前6分鐘的防守效率是每100回合失126分，總教練科爾在明星賽後調整先發陣容，改由麥基頂替帕楚利亞，結果第一節前6分鐘對手31投9中，而且當麥基在場上的時候，勇士每回合失分低於1分。史提芬柯瑞在明星賽後的2場比賽三分球23投13中，順利找回手感。

上周排名第九的騎士，本周下滑至第14，明星賽前4場比賽每100回合能攻下126分，但明星賽後的3場比賽每100回合僅得到101分，儘管詹姆斯的投籃命中率高達58%，但喬治希爾的三分球卻是18僅中4，J.R史密斯更是手感冰冷，尤其是先發球員過去5場比賽每100回合失111分，顯見這支球隊仍存在著嚴重問題，但讓他們改正的時間相當有限。

(中時電子報)