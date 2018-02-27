盼旅遊景氣回春 南投觀光產業凝聚迎接挑戰

2018年02月27日 10:37 中時 沈揮勝

交流會議由李吉田（右）主持、林明溱（左）重視親到現場。（台灣觀光遊樂區協會提供）

春節連假結束，但南投縣旅遊人數不如預期。台灣觀光遊樂區協會、南投縣觀光產業聯盟、南投縣民協宿協會、清境觀光協會、北港溪溫泉觀光協會等10多個產業社團與百餘家業者，26日齊聚九族文化村共謀對策，決定以開發新客源、推特色套裝行程以為因應。

「2018南投觀光產業交流會」由台灣觀光遊樂區協會召集，理事長李吉田邀請觀光業重量級人士林志穎、九族副董張協權、經典大飯店執行長陳明賢及各大業者，針對大三月陸將停止來台旅遊團簽等不利因素先行會商、提醒長期抗戰心理準備，凝聚團結氛圍。

李吉田指出，春節旅遊不如預期，或與假期縮短、免費景點增加，以及廟宇祈福活動熱絡有關；年金改革也影響公務人員旅遊興致，不少人選擇一日遊或兜風行程。

至於對岸停止陸客來台團簽，業界多認為應與來台遊客因天災而罹難、M503航線爭議等因素而造成；且台灣選舉逼近，期間也將停止陸客來台的團簽申辦，雖自由行不受限制，但整個形勢，對台灣觀光產業卻是一大考驗。

應邀列席的立法委員馬文君委員表示，樂見全縣觀光業者在縣長林明溱及各旅遊軸線、社團幹部的整合下凝聚大團結，願協助業者在中央發聲，當南投縣民的後盾，讓觀光產業可以無後顧之憂地繼續往前衝刺，共同突破難關或困境，提升旅遊人數，創造佳績。

縣長林明溱表示，縣府將盡其所能地在各軸線打造旅遊亮點和舉辦活動，盼將旅遊人潮吸引到南投，像是天空步道、南投沙雕展、南投燈會都已見成果。

他強調，今年在埔里鎮首辦台灣惟一的水上燈會，人山人海相當熱鬧；國姓「橋聳雲天」有最美公路景觀美名，縣府團隊在橋下規畫面積達10公頃綠雕園區，場域中除了有森林遊憩、水岸綠地，還配合國姓鄉咖啡特產規畫咖啡專區。

林明溱說，綠雕園區預計今年完工，將營造為國姓旅遊新亮點；而埔里鎮福興溫泉農場開發案、埔里鎮地方特色產業微型園區、南投市旺來產業園區、青年住宅等，也將在縣府團隊努力下陸續完成。另請李吉田理事長協助力邀業者，共同投資政府各項觀光開發案。

(中時)