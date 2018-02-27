對太陽花、八百壯士不同嘴臉 羅智強：小英不羞愧？

2018年02月27日 10:45 中時電子報 謝雅柔 、中時 張鎧乙 、中時

反年改團體今早衝撞立法院，退役上校繆德生因攀爬建物圍牆不慎摔落地面重傷，撞及頭部受傷昏迷，緊急送往台大醫院搶救，另一名退將吳斯懷也因推擠身體不適送醫。對此，前總統府秘書長羅智強指出，總統蔡英文以完全不同的嘴臉，對待八百壯士。「妳不覺得『羞愧』嗎？」

反年金改革團體今早搭乘遊覽車抵達立法院聚集，反對軍人年改版本送進立院，抗議人士推倒青島東路的鐵門，衝進立法院圍牆內，站在議場門前抗議。藍天行動聯盟秘書長繆德生在攀爬建物圍牆時，不慎摔落地面重傷，到院前無呼吸心跳，消防局接獲通報後，緊急送往台大醫院急救，約8時30分左右已恢復心跳。吳斯懷也在抗議期間因人群推擠不適暈倒送醫。

對此，羅智強說「不管總統是誰，讓人民在這樣冷的天氣上街頭，都該感到羞愧」是蔡英文的名言。羅向蔡英文喊話，他說對蔡沒有別的要求，只問一句，「為什麼太陽花可以佔領立法院，為什麼那時民進黨幫太陽花護航，鼓勵、激勵佔領行政院的群眾，而讉責當時的政府與警察？而今天，妳卻以完全不同的嘴臉，對待八百壯士」。

「妳不覺得『羞愧』嗎？」羅智強直言，以前蔡怎麼護航太陽花，今天，請蔡以同様的標準，對待八百壯士。

(中時電子報)