新加坡將改組內閣 誰接棒？答案就在這

新加坡總理李顯龍1月22日抵達斯里蘭卡訪問的神情。（美聯社）

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中時電子報

新加坡總理李顯龍周二說，未來幾個月內，他將進行內閣改組，以賦予下一代領導階層更大的責任。

據路透27日報導，李顯龍去年便表示，他會在未來幾年內卸下總理職務，而新加坡在2021年初之前隨時都可能舉行大選。李顯龍說，他的接班人很可能會是內閣成員。

他在臉書中貼文說，將在新加坡國會休會後進行內閣改組，以讓年輕一輩成員有更高的曝光率，並賦予他們更多的責任。這樣一來，他的接班人就能獲得更強，也更有經驗的團隊支持。

李顯龍是新加坡國父李光耀的長子，也是新加坡1965年以來的第三位總理。由於李顯龍罹患癌症，兩度死裡逃生，2016年8月他在發表國慶演說時，身體突然不適，演說一度中斷，引發各方關注。去年10月他便表示，將在幾年內準備好交棒。

新加坡媒體與政治分析家說，目前最有可能成為新加坡下一任總理的，有財政部長王瑞杰（Heng Swee Keat）、新加坡教育部長王乙康（Ong Ye Kung），以及總理公署部長陳振聲（Chan Chun Sing）。

儘管新加坡副總理尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）也傳聞是接任人選之一，但他再三表示，並不想接這職務。

新加坡前總理吳作棟去年12月在臉書上貼文說，他希望新加坡領導階層能在6-9個月內選出可能的總理接棒人。不過，據當地媒體報導，李顯龍說，這過程可能會花長一點的時間。

(中時電子報)

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文章來源：Singapore PM says will reshuffle cabinet to support his successor

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