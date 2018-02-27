鹽水蜂炮將登場 南市消防局加緊抽查

台南市消防局長李明峯上午帶隊前往鹽水，檢查個炮城是否依規定設置，並貼上合格標誌。（莊曜聰攝）

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南市消防局表示，購買煙火鞭炮要認清合格標章，以策安全。(莊曜聰攝)

元宵節的腳步快到了，台南市傳統民俗活動不斷，鹽水蜂炮、鹿耳門聖母廟宗教民俗嘉年華即將登場，熱鬧的蜂炮、絢爛的煙火陸續上演，預計將吸引數萬人潮參與，南市消防局長李明峯27日帶隊前往鹽水，抽查多座蜂炮城，並張貼合格標誌，也趁機向民眾宣導「犁蜂炮」的安全裝備。

南市消防局長李明峯上午帶隊前往鹽水武廟等炮城據點，檢查炮城設置是否符合相關規定，李明峯說，蜂炮主體禁止使用塑膠體製造及飛行類的爆竹煙火，民眾安放炮城也應依規定申請許可，稽查後會貼上合格標誌，保障安全，消防局指出，目前約有近70座炮城申請，比往年同期減少2成左右。

李明峯表示，鹽水蜂炮將於3月1日、2日兩天舉行，消防局均會派遣消防車、救護車隨神轎遶境，並與警方在重要路口巡邏警戒，預防火災發生，若有民眾不慎受傷，也會由救護人員就近送往醫護站處理，他也呼籲，當天前來體驗蜂炮的民眾，一定要做好安全防護，全罩式安全帽、手套、衣物不可少，脖子、袖口、腳部都要隔絕，避免蜂炮趁隙而入造成傷害。

鹽水蜂炮再過3天就要開炸，綁炮師父連日來加緊趕工，據了解，總炮城數量與往年差不多，都在200座左右，當地民眾表示，可能受到景氣影響，今年少了很多大型炮城，「火力」稍弱，但氣氛不減。

(中時)

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