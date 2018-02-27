駕駛未遵守標準程序！ 以色列F-16戰機遭敘飛彈擊落

以色列空軍現役的F-16戰機。（圖/以色列國防部）

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中時電子報

據俄羅斯衛星網（Sputnik）報導，今年2月10日、一架以色列空軍（Israeli Air Force）麾下的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），為追擊侵入以國嶺空的伊朗無人機，在追擊過程中，疑似遭敘利亞政府軍的防空飛彈擊落，戰機墜毀於以國北部、機上兩名飛行員則幸運跳傘逃生。

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但根據以國軍方最新調查報告顯示，之所以被飛彈擊落，以色列軍方認為，主要責任歸咎於機上兩名飛行員，認為兩人在遭遇敵軍砲火為遵守標準程序，過於專注攻擊任務，在27枚SA-5防空飛彈圍攻下，才導致F-16戰機墜毀的事故。

本月10日於以色列北部墜毀的F-16戰機，以色列軍方拒絕承認遭敘利亞擊落。（圖/美聯社）

被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架。以色列麾下的F-16戰機，經大量採用自製的組件後，改稱為F-16I型戰機。

事發當時，敘利亞國防軍表示，在發現以色列戰機侵入領空後，防空部隊隨即向戰機發射27枚SA-5導彈（SA-5 missile），其中一枚擊中以色列戰機，導致戰機墜毀。飛行員受到重創、後座的領航員則是輕傷，但幸虧即時彈跳逃生，在落地送醫後均救回一命。對於更詳細的狀況，以色列空軍表示，全案仍在深入調查中。

(中時電子報)

文章來源：Investigation finds pilots of downed F-16 failed to defend themselves

文章來源：Israeli Air Force Blames Crew of F-16 Jet for Being Downed by Syrian Missile

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