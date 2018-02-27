駕駛未遵守標準程序！ 以色列F-16戰機遭敘飛彈擊落

2018年02月27日 10:45 中時電子報 李靖棠

據俄羅斯衛星網（Sputnik）報導，今年2月10日、一架以色列空軍（Israeli Air Force）麾下的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），為追擊侵入以國嶺空的伊朗無人機，在追擊過程中，疑似遭敘利亞政府軍的防空飛彈擊落，戰機墜毀於以國北部、機上兩名飛行員則幸運跳傘逃生。

Most serious incident between Israel and Syria & Iran in years: Comments on downing of Israeli jet

但根據以國軍方最新調查報告顯示，之所以被飛彈擊落，以色列軍方認為，主要責任歸咎於機上兩名飛行員，認為兩人在遭遇敵軍砲火為遵守標準程序，過於專注攻擊任務，在27枚SA-5防空飛彈圍攻下，才導致F-16戰機墜毀的事故。

本月10日於以色列北部墜毀的F-16戰機，以色列軍方拒絕承認遭敘利亞擊落。（圖/美聯社）

被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架。以色列麾下的F-16戰機，經大量採用自製的組件後，改稱為F-16I型戰機。

Today, the Commander of the Israel Air Force, Major General Amikam Norkin visited the pilot who was severely wounded on Saturday. "You not only saved your own life but also that of the Navigator, Major A." - Maj. Gen. Norkin pic.twitter.com/nGeQBJHqR3 — IDF (@IDFSpokesperson) 2018年2月12日

事發當時，敘利亞國防軍表示，在發現以色列戰機侵入領空後，防空部隊隨即向戰機發射27枚SA-5導彈（SA-5 missile），其中一枚擊中以色列戰機，導致戰機墜毀。飛行員受到重創、後座的領航員則是輕傷，但幸虧即時彈跳逃生，在落地送醫後均救回一命。對於更詳細的狀況，以色列空軍表示，全案仍在深入調查中。

(中時電子報)