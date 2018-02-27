《時來運轉》單場暨場中投注 NBA火箭闖難關

2018年02月27日 10:52 中時電子報 盧品青

台灣運彩單場暨場中投注場次預告(2月27日~3月6日)

1.「美國職籃」：提供7場單場或場中投注。

本週鎖定西區王者休士頓火箭的賽事。2/27(二)、3/1(四)以及3/4(日)將分別對上實力不弱的猶他爵士、洛杉磯快艇以及波士頓塞爾提克。會是輕騎過關或是難關重重？本週揭曉。

2.「歐聯籃球」：提供3場單場投注。

週五起精選3場前8名球隊的對戰。3/2(五)由排名第一的莫斯科中央陸軍對上中間排名第八的馬卡比特拉維夫；去年12月中馬卡比特拉維夫作客以15分落敗，本次回到主場進行，看似強弱懸殊的對戰，是否能發揮主場優勢扳回一城？台灣運彩提供單場投注一同關心。

3.「網球」：適時提供單場或場中投注。

本週提供男子500積分的墨西哥公開賽以及杜拜錦標賽，一早一晚的網球賽事，全時段包圍網球迷的心，適時提供單場或場中投注，喜愛網球的消費者千萬別錯過。

4.「足球」：提供38場單場或場中投注。

歐洲各大足球賽事本週繼續用各盃賽填滿；南美自由者盃小組賽將在週中登場，台灣運彩將精選幾場重量級大戰，開放單場及場中投注，詳情請參考單場暨場中投注預告時間表。

週末各大聯賽連場大戰也不容錯過，德甲沃夫斯堡對勒沃庫森；義甲拉齊歐對尤文圖斯、AC米蘭對國際米蘭、拿坡里對羅馬；西甲巴塞隆納對馬德里競技…精彩好球絕對不容錯過。

另外，美國職業足球大聯盟週日開鑼，3/5(一)早上堪薩斯城運動對紐約城、以及洛杉磯銀河對波特蘭伐木者，台灣運彩提供單場及場中投注。

‧「英足總盃」：提供1場單場投注。

英格蘭足總盃進行第5輪(16強賽事)重賽，謝菲爾德星期三與斯旺西的首場交鋒以0：0不分高下，2/28(三)兩軍將到斯旺西主場重賽，本場比賽踢平將不再重賽，會以加時甚至PK決勝負。

‧「義足總盃」：提供2場單場投注。

賽事已進行至準決賽第二回合，3/1(四)尤文圖斯坐鎮主場再戰亞特蘭大，首回合尤文作客小勝1：0。當天另一場由AC米蘭作客對陣拉齊歐，首回合雙方0：0握手言和，兩隊實力接近，勝負難料。

‧「法足總盃」：提供1場單場投注。

進行到8強賽事的焦點戰就是3/1(四)由法甲豪門巴黎聖日耳曼主場迎戰傳統勁旅馬賽，大巴黎在法甲聯賽已經遙遙領先第2名的摩納哥14分，重奪冠軍指日可待，目標除了繼2015和2016年連續囊括法甲、聯賽盃、足總盃和超級盃4項國內冠軍外，更希望能在歐冠一舉作出零的突破。

‧「英超」：提供5場單場或場中投注。

兵工廠與曼城繼日前的聯賽盃決賽後，3/2(五)再於聯賽對決，曼城在聯賽盃決賽以3：0大勝捧盃，兵工廠回主場是否有能力扳回顏面？

曼城本週連續硬仗，3/5(一)將回主場迎戰切爾西，本季能否提前奪冠，本週過後情況將逐漸明朗。

※實際單場及場中投注賽事場次及賠率，以台灣運彩官網為主

(中時電子報)