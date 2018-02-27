繆德生反年改墜地重傷 李來希：不排除擴大抗爭

2018年02月27日 10:55 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

反年改突襲立法院，退役上校繆德生墜地重傷。（讀者提供）

反年改團體今天早上衝撞立法院，退役上校繆德生疑因攀爬青島東路建物圍牆不慎摔落地面重傷，全國公務人員協會理事長李來希說，繆德生仍在急救中，若出事，不排除擴大抗爭。繆德生摔傷後，緊急送往台大醫院搶救，另一名退將吳斯懷也因推擠不適。

立法院今開議，民進黨立院黨團與行政部門昨達共識，將軍人年改列為立法院此會期優先法案，反軍改團體隨即在今天至立院抗議。藍天行動聯盟秘書長繆德生在攀爬建物圍牆時，疑因不慎滑落跌到地面受傷，送醫時無呼吸心跳，但醫護人員持續搶救，約8點半恢復心跳。

人在立法院聲援反年改抗議的李來希表示，吳斯懷身體狀況有慢慢恢復，但繆德生還在急救中，情況不樂觀，盼大家為他祈福，如果出了什麼事，不排除擴大抗爭。他呼籲總統蔡英文、立法院民進黨團總召柯建銘與負責軍人年改的政委林萬億要出來負責任，講清楚為何要硬推軍人年改法案。

中央社報導，李來希表示，八百壯士今天會衝撞立法院，是因為政府未信守承諾，在軍人年改送審前先與退伍軍人協商，他們要求立即停審軍人年改，並與軍系團體代表進行面對面溝通協商；此外政府要立即宣布公教警消退撫修正法案暫停實施，並應先聲請釋憲。

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