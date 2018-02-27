影》簡懿佳加入華研 拋開主播光環的下一步？

2018年02月27日 11:17 中時電子報 李弘斌 ／專訪 ／專訪

前體育主播簡懿佳也小秀歌喉，清唱偶像S.H.E的歌曲《戀人未滿》，也分享未來以專業主持人的角色，嘗試多元發展的想法。（李弘斌攝。馬樹立後製剪輯）

前體育主播簡懿佳去年加入華研國際，參加尾牙時還與偶像Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄），被粉絲形容為S.H.懿，莫非真的要離開體育圈，轉型當藝人了嗎？

其實，簡懿佳在接受《中時電子報》專訪時，的確破天荒公開展現好歌喉，清唱了S.H.E的歌曲《戀人未滿》。但她也強調，體育還是她的最愛，加入華研是想給自己更多元的嘗試，現階段就是先做好「專業主持人」的角色。

簡懿佳（中）與Hebe田馥甄（左）、Selina任家萱合照，被粉絲形容為「最新女團SH懿」。（臉書翻攝）

「我現在是以主持人的身分加入華研，我們是文創經紀部，文創部有很多像是作家、插畫家、職人、達人這一塊，我就是屬於在文創部的部門，希望可以先做好專業主持人的角色。」簡懿佳說。

小時候是跆拳道選手，就讀國立體大，畢業後進入體育台當主播，簡懿佳說，一直很喜歡，體育讓她覺得開心、自在，但是待久了，讓她思考自己是不是可以有更多元的嘗試，跨出原本的「舒適圈」。

「很多人問我為什麼想離開穩定的主播工作，真的是要下很大的勇氣和決心去跨出這一步。」簡懿佳說：「如果我現在沒有做出改變，可能永遠就是這樣子而已，如果這時候還有機會做選擇和嘗試，我應該勇敢一點，讓自己的人生有些不一樣。」

簡懿佳目前隸屬於華研的文創部門，同部門還有著名插畫馬來貘，玩偶令她愛不釋手。（李弘斌攝）

簡懿佳希望加入華研，可以讓她接觸到不同的領域。華研一開始就安排她拍了一組宣傳照，擺脫原本的主播光環或羈絆，以文青、OL、青春活潑3種不同的造型風格，讓大家看到不一樣的簡懿佳，果然令粉絲驚豔不已。

「雖然大家會覺得不太像我，卻讓我覺得，原來我可以有這樣的風面可以呈現給大家看，」即使面對過無數鏡頭，簡懿佳說，要拍這種宣傳照還是不太習慣，畢竟平常當主播或主持，都是要笑容滿面的面對大家。

「結果拍前面幾組照片叫我不要笑，又要呈現不要兇的神情，有點難揣摩，幸好後來蠻順利的。特別是拍最後一組青春活潑風，還放得比較開一點。」簡懿佳笑著說。

簡懿佳強調體育讓她自在又開心，始終還是她的最愛。（李弘斌攝）

毅然離開主播工作1年多，簡懿佳挑戰了布魯克林馬拉松，並在主持工作嘗試更多元的挑戰，她也鼓勵女生們更勇敢一些。「我覺得女生不管在工作或人際關係上，可能比較怕怕的。其實妳們不要害怕改變，作出對妳來說是好的選擇，就勇敢的跨出那一步，妳的人生就會不一樣。」

(中時電子報)