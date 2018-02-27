衛生紙亂象　公平會：絕對可能已經觸法

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為杜絕搶購衛生紙亂象，公平會今日上午邀集三大紙廠、五大量販業者「喝咖啡」，再三強調即便漲價事實雖還沒形成，但只要業者有意思聯絡，事實上可導致共同行為的狀況，就可能觸法。公平會指出，此次投入有史以來最大調查人力、密度，不斷派人了解，目前，後天更將逐一約談每家業者，以杜絕不法作為的措施。

公平會邀集三大紙廠業者包含永豐餘、金百利克拉克、正隆，和五大量販業者全聯、家樂福、大潤發、遠百、好市多喝咖啡，提出4點聲明；一，絕對禁止聯合調漲違法行為；二，業者如果有不合理調漲幅度，調漲時程接近有聯合行為的疑慮，會透過調查了解內容；三，業者應避免揭露部分訊息，趁機拉抬民眾搶購；四，不可有囤貨行為，否則恐觸犯《刑法》251條規定，這部分檢察官已經出動了解。

公平會說，只要經過認定，有意思聯絡，有調漲的決定與意圖就已經違反聯合行為，依照《公平交易法》第14條內容規定，所成聯合行為定義就是「有沒有意思聯絡，事實上可導致共同行為」。

公平會舉例，過去處罰過中油、台塑，就是因為業者在周六、周日於媒體上發布訊息相互調整價格，經法院認定此為意思聯絡，「聯合行為是危險犯並不是要實害犯，目前看到的狀況絕對可能已經觸犯違法行為」。

公平會指出，這次採取了公平會採取了有史以來最大的調查人力、幅度、密度，短短30天內不斷派人去了解，後天起也會逐一約談各家廠商了解狀況，公平會也暗示業者如果願意當揭露是哪家廠商傳話，將對告密廠商寬恕，並對不當傳話的廠商加重處罰。

公平會說，針對廠商的違法行為，若為營業額1億元以上的業者，處分最高可達全年營業額的10分之1；目前漲價事實還沒形成，未來時間廠商還有因應的空間，譬如加速補貨等，希望能盡快有合理發展，解除社會秩序不安，以及大家不必要的關注。

(中時)

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