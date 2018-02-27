反年改陳抗 蔡英文：政府會盡全力確保退休袍澤福利

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、旺報

針對今（27）日上午立法院周邊發生反年金改革的陳抗衝突事件，蔡英文總統上午召集了國防部及退輔會關心相關情勢發展，並強調政府的態度就是會盡全力確保退休袍澤的福利，「政府的態度過去是如此，未來也會一樣」。

總統府發言人林鶴明表示，總統非常關切，也對民眾在衝突中受傷感到遺憾，總統並請退輔會邱國正主委前往探視，也請國防部給予協助。

由於今天立院開議，部會首長都在立院備詢，總統上午召集了國防部沈一鳴副部長以及退輔會李文忠副主委關心相關的情勢發展。

蔡英文表示，軍人是國家安全的基石。有關軍人年金的永續改革，政府的態度很清楚，就是嚴謹考量國軍服役特性，並且在「長留、久用」，保障國軍權益的基礎上，參考國際經驗，為國軍設計最合宜的制度。

她再次表示，軍人年金改革是為了讓年金制度能夠永續發展，在國家財政許可範圍內，我們也適度的提高樓地板，希望提供最有利方案。國軍袍澤所關心的議題，也都有納入討論，政府的態度就是會盡全力確保退休袍澤的福利。政府的態度過去是如此，未來也會一樣。

對於今天立院周邊陳抗衝突有民眾受傷的情形，蔡英文表達遺憾，希望對於年金改革的討論，各界應理性討論，充分溝通，避免對立，造成社會不安。

(工商)

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