公主抱撿屍醉妹 惡男竟辯「遭仙人跳」

2018年02月27日 11:39 中時 林偉信

台北市黃姓男子3年前邀約一名正妹到信義區夜店喝酒，他趁對方酒醉將她送回家，並用「公主抱」將她抱進房內加以性侵，事後他還辯稱雙方互有好感，這是遲早都會發生的事，並反控對方仙人跳，最高法院認為他犯後沒有真摰悔過，將他判刑3年6月確定。

黃男在2015年9月間透過交友軟體認識被害女子，隔月他約對方到信義區夜店飲酒，被害女子因喝了數杯威士忌而不勝酒力，呈現茫醉狀態，她於是同意由黃男招計程車送她回住處，黃下車後先持她的錀匙打開大門，並以公主抱之方式將癱軟的被害女子抱回家。

黃男見被害女子僅一人居住，且她已因酒力發作倒臥床上，呈現意識不清狀態，他假借幫她清理酒醉嘔吐物將她的衣物褪去，確認她無意識不能反抗後，他再加以性侵，被害女子隔天醒來發現下體疼痛，懷疑黃男利用她酒醉性侵，質問他後報警處理。

面對被害女子指控，黃男辯稱與對方互動關係良好，並說這是男女朋友交待遲早會發生的情事，「難不成每對男女再發生關係前，男方都要詢問現在可以做愛嗎？」他還反控對方仙人跳且欺騙他的感情。

歷審佐以被害女子與黃男對質的對話紀錄，及相關證據資料，認定黃男乘機性交罪犯行事證明確，考量他犯罪後並未坦承犯行，雖有向被害女子道歉，但卻指對方仙人跳，實難認他有表達歉意的真摰誠意，將他判刑3年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)