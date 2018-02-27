台灣沒希望 台大副教務長康仕仲10倍薪出走加拿大

2018年02月27日 11:40 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣的大學排名普遍下滑，台灣大學從去年的24名下滑到26名。（達志影像/Shutterstock)

台大昨(26)日開學，校長管中閔人事案仍未定，學校大咖教授卻傳出被挖角出走！國外大學祭高薪搶人才，台大副教務長康仕仲以10倍薪被加拿大延攬，消息引起PTT熱議。康仕仲表示，留在台灣沒希望，因此決定出去看看，或許以後可以帶回國外經驗，讓台灣更進步。

根據聯合報報導，台大副教務長、土木系教授康仕仲說，10年來有許多國家開出優渥薪資挖角，但他一直留在台灣沒走，但未來10年看不到台灣還有機會，所以決定出去看看。他近期已接受加拿大亞伯達大學（University of Alberta）邀約，將擔任建築、機器人跨領域研究中心主持人。據了解，加拿大給出台灣的10倍薪資，以及10倍大的研究空間。

康仕仲表示，自己從博士畢業第2天，就回到台灣工作，而現在人才跨國流動是常態，這次要到國外執教，其實也是對台灣高教的肯定。康仕仲坦言，在學術界待了30年，第一個10年剛結束，自己還想再拚上世界級。

對於外國以10倍薪挖角康仕仲，了解加拿大高教狀況的網友指出，商學院前20名教授薪水皆逾40幾萬，其餘少的也有2、30萬加幣，傳言應該不假。雖然加拿大稅金重，40%薪資要繳稅，但教授在加國賺個10幾年就可以退休。

其他網友則留言為台灣高教擔憂，「前幾天教育部講什麼『花若盛開蝴蝶自來』的鬼話」、「在外是精英 回台是坨黃金」、「能走就走，幹嘛擔誤自己未來」、「留在台灣不但沒加薪希望 還會被批成垃圾肥貓」、「中國排名50名的學校，經費跟台大一樣多，然後民進黨再怪台大不給力排名一直掉」。

(中時電子報)