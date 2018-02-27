許博允涉性騷案定讞 北檢傳喚下月中旬執行

2018年02月27日 12:51 中時 陳志賢

有「台灣演藝之父」稱號的新象文教基金會創辦人許博允，6年前被控性騷擾翁姓女聲樂家，去年被判刑3月，可易科罰金定讞，台北地檢署執行科已經發出傳票，傳喚許博允3月中旬到案執行。

由於許博允先前有2件前案，檢方依法聲請定應執行刑為7月，但因許博允先前2案合併執行為5月，已執行完畢，因此許博允只須再執行2月，易科罰金6萬，性騷案即執行完畢。

判決指出，現年74歲的許博允2012年8月27日前往台北市立交響樂團參觀排練，當晚與翁女等人先在餐廳聚餐，晚上10時，許和另2人搭翁女車子，轉往Pub續攤，坐在右前座的許藉帶路，多次撫摸開車的翁女手臂、肩膀、背部。

許到達Pub後，又多次用手碰觸翁女的手、手臂、背部，再趁翁女起身敬酒不及抗拒之際，親吻她臉頰，令翁女十分反感，覺得不舒服，提出告訴。

2016年7月，台北地院審理後認定，許確涉及性騷擾，判刑3月，可易科罰金，許不服上訴，高院去年9月駁回許上訴，許被判刑3月，可易科罰金9萬元確定。

高檢署因許博允在2006年、2009年間有2案被判刑確定，雖已執行完畢，但與之後的性騷擾案合於數罪併罰要件，去年向高院聲請合併定應執行刑，高院日前裁定許應執行徒刑7月。

北檢表示，許博允因3案合併執行徒刑7月，但因前2案執行刑為5月，並已執行完畢，因此許只須再執行徒刑2月，也就是易科罰金6萬元，性騷案即執行完畢。

(中時)