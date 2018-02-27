台中我們會贏！盧秀燕首波大型看板今亮相

2018年02月27日 11:38 中時 盧金足

國民黨台中市長提名人盧秀燕「台中我們會贏 」首波大型看板今天亮相，支持者高喊「市長拿回來，議員過半」氣勢高昂。（盧金足攝）

立委盧秀燕確認獲提名代表國民黨參選台中市長後，27日在國民黨台中市黨部公布首波大型看板，盧秀燕穿著藍色外套，主題為「台中我們會贏」，她強調這是來自人民心聲和反應，「連衛生紙都要搶的，這是什麼樣的政府」，國民黨要團結合作上下一心，完成市長勝選。

盧秀燕表示，第一波主題「台中我們會贏」，目標是「團結‧會贏！」的目標，這是來自人民的心聲和反應，現在大家連衛生紙都要搶的，這是什麼樣的政府，所以國民黨要團結合作上下一心完成勝選。

「感謝啟臣，讚美啟臣」盧秀燕說，她和江啟臣選前君子之爭，選後團結，對手一直想見縫插針，挑撥感情，國民黨經上次敗選後，檢討深具教訓，「我特別感謝啟臣，這段時間屢以簡訊連絡商討怎樣贏得台中市！」

盧秀燕說，國民黨要捲起袖子，穿起布鞋，團結奮鬥向前走，國民黨要勝選的信心，來自人民的心和反應，現在台中市空氣糟糕，烏煙瘴氣，市民健康受殘害，交通也打結，市民經濟蕭條，生活苦悶，「市民希望換人執政，台中我們會贏！」

國民黨台中市黨部主委陳明振高喊，「年底選舉，市長拿回來，議員過半」，大台中幅員廣大，每個人都要當盧秀燕的分身，爭取選票。

盧秀燕說，立委江啟臣出席立法院甲級動員，市議員也在議會為市民把關審查總預算，她有勇氣，有能量為民眾服務，這是項任務艱鉅，現在是國民黨最艱困最艱辛的時代，她相信團結能勝選。

市黨部正在大台中各區豎立數十面盧秀燕大型看板，選戰開打，藍營用選舉看板拚「扳」回一城。

(中時)