長榮女中5特色班耍特招 狗年創作展現特色成果

2018年02月27日 11:52 中時 曹婷婷

學生以狗年為創作主題，在元宵前夕呈現成果，包括新娘造型、髮型、美體，烘焙等融入「狗」元素作品，充滿創意巧思也應景年節氣氛。（曹婷婷攝）

狗年創作招好運！長榮女中在107學年度推出超玩美新秘、超玩美曲線、幸福魔髮師、茶飲文化、府城古蹟美食導覽一共5個特色班，為了展現5班特色教學，校方開學即設定「狗年好運到」主題，開學之初，學生以狗年為創作主題，在元宵前夕呈現成果，包括新娘造型、髮型、美體，烘焙等融入「狗」元素作品，充滿創意巧思也應景年節氣氛。

長女107學年度招生共有家政、餐旅、外語3大群科，釋出近半名額特招，其餘為免試入學，校長蔡玉敏表示，免試入學有學區限制，另學生就讀後，偶有興趣不符而轉科、轉學情事，特招既無學區限制，且課程安排專攻某一領域特色教學，更能讓學生適才適所學習。

美容、時尚造型科向為長女招牌科系，美髮、彩妝、美容、整體造型等專業科目繁雜又紮實的術科訓練，常讓興趣不足的學生吃不消，因此，校方精準抽離各專業領域，另設超玩美新秘、超玩美曲線、幸福魔髮師3特色班，分別針對新娘秘書、護膚美體、美髮3大領域進行重點式特色教學。

此外，也在餐飲科設有茶飲文化班，觀光科另設府城古蹟美食文化導覽班，皆迎合目前台南美食觀光產發展趨勢為導向，茶飲班則以時興的新型態文創餐飲為教學重點，導覽班則傾向於台南的遊程規劃設計。

5特色班仍保留原科的基礎課程，但在特色課程比重上做大幅度的調整並強化產學合作，術業有專攻，盼能培養各專門領域的技職達人。

狗年特色創作中，只見新秘班運用狗造型的髮飾、純手工彩繪的狗狗捧花，為狗年結婚的新娘子設計獨樹一格的造型；魔髮班則在模特兒頂上大作文章；茶飲班做出狗腳印茶點餅乾，導覽班則以率性打扮的導遊造型，訴求遊程規劃的教學重點。

蔡玉敏指出，特招班即將在3月中旬報名，4月下旬進行術科考試，如美髮班以各種髮型及臉型的圖片，讓學生進行剪貼的配搭、新秘班則在紙圖上進行臉部彩繪圖案上色，多為簡易基礎概念的測試，5月即能得知錄取與否，錄取後不必再參加會考，對未來志向明確的學生來說，入學相對輕鬆。

(中時)