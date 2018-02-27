全台最速報》「八百壯士」衝立院抗議 退役上校摔落昏迷

《全台最速報》

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中時電子報
綜合報導

◎「八百壯士」衝立院抗議 退役上校摔落昏迷

包括「800壯士」、藍天行動聯盟的反對軍人年金改革團體，原預定27日上午申請在立院陳請抗議，但部分抗議人士以突襲方式，在27日清晨5時50分，乘坐遊覽車抵達立法院前，企圖衝入立院抗議，和警方發生推擠，其中退休中將吳斯懷在推擠中身體不適送醫，藍天行動聯盟秘書長退役上校繆德生企圖攀爬圍牆進入時，不慎摔落，撞及頭部受傷昏迷，送醫急救。

◎退休軍公教團體 發緊急集結通知

退伍軍人團體八百壯士今天上午在立法院發動突襲，退休軍公教團體稍早發出緊急集結通知，强調目前軍系夥伴們正在立法院的決戰現場，緊急呼籲全臺的軍公教警消勞夥伴們「站出來，共同抵抗執政黨不公不義的倒行逆施」。

◎新北兒童卡搭北捷 ３/１起享４折優惠

新北市長朱立倫27日主持市政會議時宣布，自3月1日起，全市19 萬2000名6至12歲兒童，只要持「新北兒童卡」搭台北捷運，就可享有單程票4折票價優惠；其他如高捷、公車及火車，則享有原價半價票價優惠。

◎ 竹市全台第１座 智慧無人回收站試營運

新竹市政府與全聯福利中心通路及在地業者春池玻璃合作，首創全台第 1 座「智慧無人回收站」，民眾可24小時於回收機台投入4大類資源物，掃描辨識瓶身條碼，透過「SeedU」APP掃描螢幕顯示的 QR code，即可將寶石點數儲存於手機，於全聯大庄店兌換商品，27日上午並在市長林智堅主持啟用儀式後，於全聯大庄店試營運，為期6個月。

(中時電子報)

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