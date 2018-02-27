朴子配天宮慶元宵 近千童彩繪燈籠

2018年02月27日 12:02 中時 張伊珊

小小的手拿起水彩筆，沾上顏料，架式十足的替素面燈籠畫上繽紛外衣。（張伊珊攝）

預定在元宵節發送的「媽祖娘傘小提燈」今早提前曝光，把神轎、求子紅白花等意象融入其中，提燈底下還有迷你籤筒，造型相當討喜。（張伊珊攝）

有的小朋友直接席地而坐，把小燈籠放在胸前，把花草蟲鳥等圖案一筆一畫的描繪出來。（張伊珊攝）

元宵節將至，朴子市公所按往例舉辦「樸城彩繪燈籠慶元宵」活動，27日上午邀請轄內及鄰近鄉鎮國小、幼兒園近千位小朋友，一起在廟前發揮創意，在傳統素面燈籠上繪出天馬行空的圖樣，場面十分童趣又熱鬧，展現濃濃元宵節氛圍。

一大早配天宮前的燈花大街，湧入縣內各地近千名幼兒園學童，他們小小的手拿起彩色筆或水彩筆，在素色的燈籠上盡情揮灑，各式卡通人物、花草蟲鳥等圖案，還有人畫出應景小狗大戰變形金剛，逗趣的劇情設定，逗得一旁的家長及教師笑聲連連。

朴子市長王如經表示，近年彩繪燈籠活動廣受師生喜愛，報名人數年年創新高。今年活動前夕便有約900人報名，甚至吸引不少鄰近鄉鎮市的幼兒園前來參加，像是新港、布袋、中埔、義竹與太保等，未來若人數再爆滿，公所不排除另覓場地，主要是希望讓小朋友、家長們共襄盛舉。

每年朴子燈花活動重頭戲，就是元宵陪燈花媽踩街嘉年華，而這些原創燈籠便是不可或缺的元素，小朋友手持獨一無二的小燈籠，伴隨燈花媽一同遶行朴子大街賞花燈，意義非凡。而預定在元宵節發送的「媽祖娘傘小提燈」今早提前曝光，將神轎、求子紅白花、祥龍與麒麟等意象融入其中，提燈下方處還有迷你籤筒，一出場便受到大人小孩喜愛，現場馬上有家長詢問當天如何索取。

首次參與燈籠彩繪活動的中埔國小附幼，其帶隊顏姓教師說，其課程內容曾介紹農曆年習俗，班上小朋友對此很有興趣，卻礙於鄉內較無類似活動，因此替孩子們報名參加，「看他們畫得很投入，明年應該會再來」。

(中時)