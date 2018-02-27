MLB》雷神辛德加春訓投2局 狂飆11顆破百哩火球

大都會右投辛德加在春訓初登板投了11顆時速100哩以上的火球。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

今年春訓熱身賽初登板，大都會「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）的雷霆火球已經迫不及待了。他對去年世界大賽冠軍太空人小投2局，用22球竟有一半達到100哩（約161公里），就連K掉美聯MVP艾爾圖維（Jose Altuve）的變速球，也有92哩（148公里）。

「這種投手我面對100次，大概會吃100K。」艾爾圖維說。

的確，上個球季能催出10顆以上百哩火球的投手，也不過才3人而已，其中當然包括辛德加。結果在今年春訓的第一次登板，雷神大人就投了11顆，打者只能望球興嘆。

其實大都會並不希望辛德加太過飆速，畢竟他去年曾因背闊肌撕裂傷，免戰將近5個月之久，直到9月底才歸隊先發兩場。大都會教頭、前統一獅洋將米奇（Mickey Callaway）就說，看著測速槍亮出100、101哩，他的心臟有一點負荷不了。

「不過我一直在注意他的投球姿勢，是不是有太過用力的狀況，好在並未如此。」米奇說。

辛德加一直非常注重重量訓練，但近來更著重於柔軟度的加強，他認為春訓初登板就能有這樣的內容，表示自己調整的方向是正確的。至於春訓首戰就催出101哩火球，是否表示還有更快的空間，雷神的答案也令人玩味。

「這是個好問題，但我也不知道答案，請大家拭目以待吧。」辛德加說。

(中時電子報)

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