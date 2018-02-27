現身立院外 郝柏村：抗爭流血 我要對蔡政府表達嚴重抗議

2018年02月27日 12:36 中時 朱真楷 、 張鎧乙

前行政院長郝柏村（中）表示，抗爭的目的不是為了個人的退休金，而是要捍衛中華民國與中華民國憲法，不會有退路。（張鎧乙攝）

反年改團體今天上午衝進立法院，退役上校繆德生因攀爬立法院議場外牆導致墜樓，一度失去意識，前行政院長郝柏村聞訊後，在剛剛抵達立法院外中山北路口發表談話，他表示，今天抗爭的目的不是為了個人的退休金，而是要捍衛中華民國與中華民國憲法，因此，既然是要捍衛中華民國，不會有退路的，對於今天發生嚴重的事情，他必須對執政黨表示嚴重的抗議與關切。

郝柏村表示，作為一個老兵，現場這些都是過去的戰友袍澤，以前就告訴他們，要為正義抗爭，要為中華民國抗爭，而他一定會與大家站在一起。

他說，全台灣兩千三百萬人同胞要了解，今天執政黨口稱中華民國，心中卻沒有中華民國，上至行政院長，公開宣布他是主張台獨。所以，今天八百壯士就是為了反對台獨，反對殘害兩千三百萬人幸福的死路，所以，為了捍衛中華民國憲法，大家才會走上街頭。

郝柏村說，台灣的價值就是民主，前總統蔣經國解除戒嚴以後，就對民主改革所發生的抗爭，有一個最重要明確指示就是「不能流血」，結果今天卻發生這種情況，「我要對執政黨表示嚴重的抗議與關切，希望我們台灣兩千三百萬名同胞，為了自身的幸福自由，發展，我們一定堅持我們民主精神」。

(中時)