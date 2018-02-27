師大流行音樂產學EMBA班放榜　潘越雲、阿吉獲錄取

2018年02月27日 12:04 旺報 李侑珊

新生代歌手林奕達。（台師大提供）

董事長樂團主唱阿吉。（台師大提供）

台師大流行音樂產學應用碩士在職專班第一屆學員合影。（台師大提供）

台師大流行音樂產學應用碩士在職專班，為國內第一個音樂產業EMBA班，近日順利完成第二屆招生放榜，錄取名單當中「星」味十足，包括知名歌手潘越雲、董事長樂團主唱阿吉、知名資深鼓手張文光、資深娛樂公司製作人李明智等人皆順利錄取，而本屆榜首林奕達，也是剛嶄露頭角的優秀新生代歌手。

台師大流行音樂產學應用碩士在職專班，由國內專業師資團隊聯手打造，第一屆就吸引許多業界知名人士前來報名就讀，包括知名製作人趙家駒、知名吉他手兼Youtuber葉宇峻、國內知名錄音達人楊維夫等。而這把火也持續地延燒至第二屆。

第二屆流行音樂產學應用碩士在職專班分成三組進行招考：創作與唱奏組、製作與行銷組以及跨界與多媒體研究組。各組招7名，總共21個名額，吸引了多達將近70幾位學生報考，最後錄取結果：創作與唱奏組正取10名備取5名，製作與行銷組正取5名，跨界與多媒體研究組正取6名。

本屆錄取名單當中「星」味十足，包括知名歌手潘越雲、董事長樂團主唱阿吉、知名資深鼓手張文光、資深娛樂公司製作人李明智等，皆順利錄取，而本屆榜首林奕達，也是剛嶄露頭角的優秀新生代歌手。

台師大表示，目前流行音樂在職專班師資產學雙軌並行，學界知名教授包含徐玫玲、董澤平以及謝宗翰教授等，業界金牌製作人喜歡音樂總經理陳子鴻、河岸留言林正如、知名作詞家何厚華、作曲家蘇通達以及爵士演奏家李承育等皆為本校教授。

另外，台師大也透露，滾石唱片段鍾沂總經理、編曲家鍾興民、陳飛午、作詞家馬嵩惟、爵士鋼琴家烏野薰等業界師資，都已受邀至師大擔任客座講師，為國內流行音樂產業注入更多新觀念與學習的機會。

(旺報)