到宮廟偷香油錢 遭逮辯稱「小錢換大錢！」

47歲徐姓女子偷竊香油錢遭逮捕。（葉書宏翻攝）

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47歲徐姓女子總共得手1200元。（葉書宏翻攝）
47歲徐姓女子偷竊香油錢遭逮捕。（葉書宏翻攝）

47歲徐姓女子25日下午至新北市板橋區慈惠宮，趁廟方人員不注意之際，順手行竊靠近門口的功德箱，第一次行竊得手1100元後食髓知味，再度伸手行竊被休假警員發現，當場人贓俱獲，徐女辯稱，自己是為了改運，要「小錢換大錢！」並非偷竊，警訊後仍依竊盜罪法辦。

47歲徐姓女子25日下午至新北市板橋區慈惠宮，趁廟方人員不注意之際，順手行竊靠近門口的功德箱，第一次行竊得手1100元後食髓知味，再度伸手行竊被休假警員發現，當場人贓俱獲，徐女辯稱，自己是為了改運，要「小錢換大錢！」並非偷竊，警訊後仍依竊盜罪法辦。

警方調查，徐女有竊盜前科，25日下午頭戴帽子、提著包包，穿著打扮跟一般香客沒兩樣，她靠近功德箱後，先觀察一下，發現桶子內的現金已經滿到頂部，直接肉眼就能看到錢，於是左顧右盼一番後，直接伸手到功德箱內夾錢，第一次順利行竊1100元得手。

食髓知味，已經走到外面，又繞了一圈回到廟內的功德箱旁，第二次只偷到100元，被一名休假中的苗栗大湖警分局員警看到，大聲呼叫「有小偷！」引起廟方注意，立刻報警逮人。

徐女遭逮後辯稱，「是換錢，不是偷錢！」還說自己是因為最近遇到國際盜刷集團，運勢很背，所以才會想出「以錢換錢」的方式，到廟裡「換」發財金，她說自己第一次有投300元，換到1100元，第二次投200元，只換到100元。警方訊後依竊盜罪將徐女送辦。板橋警分局呼籲，宮廟如果有功德箱，務必要做好防竊措施。

(中時)

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