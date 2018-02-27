反軍人年改強力抗爭 立法院決定今日散會

反年改團體衝進立法院並占領議場前及包圍各出入口。（本報系資料照）

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，國民黨立委占領發言台杯葛並為反年改團體抗議行動中受傷的退役上校繆德生祈福，赴立法院報告的行政院長賴清德（上中）無法上台，在立法院長蘇嘉全宣布休息後，賴清德起身暫時離開議場等候協商結果。（姚志平攝）
立法院第5會期第1天，國民黨立委占領發言台杯葛並為反年改團體抗議行動中受傷的退役上校繆德生祈福，赴立法院報告的行政院長賴清德（上中）無法上台。（姚志平攝）

立法院新會期今天(27日)開議，院會原訂進行行政院長賴清德施政報告及總質詢，但清晨遭遇反軍人年改團體強力抗爭，有民眾因此受傷送醫。立法院會在國是論壇結束後就停擺，立法院長蘇嘉全接近中午宣布，本日院會經溝通後到此為止，現在散會。賴揆施政報告也因此順延到週五進行。

反年改團體今天清晨突襲立院抗議，其中退役上校繆德生疑似攀爬青島東路建築物不慎摔落重傷。立法院會早上進行國是論壇後便休息，國民黨團圍繞發言台為繆德生祈福，一度與時代力量立委徐永明發生口角，徐永明批國民黨是「護航賴清德」，國民黨立委則回擊徐永明「冷血」。

民進黨團幹事長何欣純表示，今天發生這樣的狀況，在野黨佔住主席台，同時希望不要影響院外抗議群眾的情緒，希望場外能恢復冷靜理性，院會沒辦法繼續進行，所以賴揆施政報告及總質詢就順延到禮拜五。

(中時)

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