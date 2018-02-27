寒冬送暖！台科大前進偏鄉 免費維修電器

台科大社會服務團到彰化縣東和國小服務，帶領小朋友製作水火箭等科學小實驗。（台科大提供）

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台科大社會服務團前往彰化田中鎮服務，免費替居民維修電器。（台科大提供）

開學了！寒假期間，台科大社會服務團前進彰化縣田中鎮，為學童舉辦冬令營，並且組成電器維修隊，免費幫居民修理電器用品，成功修復電熱毯、電鍋、電風扇、吹風機等近百件的家電，讓居民們安心過好年。

台科大社會服務團每年都會利用寒暑假到偏鄉服務，今年更集結了38名台科大同學，前進彰化田中鎮的東和國小進行七天六夜的志工服務，精心安排各式科學實驗課及手作課，透過有趣的實驗課程，帶領學童認識自然科學中的壓力變化、化學反應，也教小朋友組裝模型飛機，體驗動手做的樂趣。

除此之外台科大學生還組成電器維修隊，帶著大大小小的工具、零件到田中鎮，免費替當地居民修理電器。在維修隊駐點的四天中成功修復了91件家電，包括電風扇、電鍋、烘碗機、烤箱、電熱毯、玩具等物品，修復率近七成，台科大同學的努力也讓居民相當感動。

台科大社服團維修隊隊長吳至晴表示，老人家因為惜物東西壞了總是捨不得丟，因此許多送到維修隊的物品早已非常舊了，但是為了不辜負老人家的期待，大家還是很努力地嘗試修理，最後看到物品重獲新生，居民跟團隊都非常高興。

吳至晴說，當地年輕人口外流較嚴重，居民們看到有大學生來也感到很新鮮，即便遇到東西修不好的狀況也總是笑著說沒關係，甚至有阿姨一整天都待在維修隊旁邊和大家聊天，還邀請他們下次再來，居民的友善與熱情讓隊員們非常感動。

維修隊員機械系大三蔡宜軒表示，這次很特別的碰到有居民拿出難得一見的古老伴唱機讓他們修理，耗費一個小時研究並清潔機器內部，同時更換開關零件，才終於將伴唱機修復完畢，也當場試播收音機功能。伴唱機的主人看到機器可以再度唱歌非常高興，急著推伴唱機回家，直呼「阿嬤看到一定會很開心！」

(旺報)

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