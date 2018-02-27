驚！女屋主叫5桶瓦斯 當瓦斯行老闆面引爆身亡

屏東枋寮鄉1間透天民宅，上午10時發生氣爆，警消人員趕很快將火勢撲滅，不過在1樓客廳間發現1具女性屍體。（屏東消防局提供）

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屏東枋寮鄉1間透天民宅，上午10時發生氣爆，警消人員趕很快將火勢撲滅，不過在1樓客廳間發現1具女性屍體。（屏東消防局提供）
屏東枋寮鄉1間透天民宅，上午10時發生氣爆，警消人員趕很快將火勢撲滅，不過在1樓客廳間發現1具女性屍體。（潘建志攝）

屏東枋寮鄉隆安路150巷7號的透天民宅，上午10時許突然一聲爆炸，隨即引發火警，警消人員趕到場後，很快將火勢撲滅，不過在1樓客廳間發現1具女性屍體，已燒得焦黑、面目全非，警消還在火場移出5個瓦斯桶，疑似女屋主引爆瓦斯自殺。

據枋寮一家瓦斯行老闆表示，上午9點多女屋主親自到他店裡叫了5桶瓦斯，他覺得很奇怪，問說怎麼叫這麼多桶，她回答說要辦桌請客。瓦斯運到家後，女屋主請他把5桶瓦斯搬下，再自己把瓦斯轉搬到屋裡。

女屋主從屋裡出來後，手裡拿著打火機，還把錢塞在他的口袋裡，然後告訴他趕快去廣播，要大家趕緊跑。他發現情況不妙，想要把女屋主拉出來，沒想到她很快進到屋裡把門鎖上，隨即在屋內點燃瓦斯。

當時發出一聲巨響，火勢馬上竄出。由於他的車上還有好多桶瓦斯，他擔心會引發連環爆炸，嚇得趕緊把車開走。鄰居聽到巨大聲響後，驚慌失措從屋裡跑出來，已見火從民宅裡裡冒出，馬上報警。

由於爆炸威力強大，兩邊鄰居的大門也被震歪，玻璃碎裂，不過幸好鄰居都沒受傷，但仍心有餘悸，直呼「阿彌陀佛」。鄰居表示，氣爆民宅的女屋主已經離婚，和兒子同住，兒子早上去上班，沒想到會發生這種事。

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