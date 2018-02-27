阿里山花季3／15開跑　假日上午小型車禁行

阿里山花季將於3月15日開跑，交通部與嘉義縣政府會在假日進行交管措施。（公路總局提供）

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阿里山花季將於3月15日開跑，交通部與嘉義縣政府會在假日進行交管措施。（公路總局提供）

阿里山花季將於3月15日展開，並持續至4月10日，為提升當地賞花及觀光品質，交通部與嘉義縣政府於花季開始後，連續3個週末（3月31日除外）及清明連假進行疏運措施，包括總量管制1.6萬人、上午禁小客車上山、公共運輸優惠等，其中搭乘公共運輸入園的散客，憑車票還可享入園門票150元的優惠價。

公路總局表示，遊客總量管制將分為團客1萬人、住宿遊客2000人、散客2000人，加上管制時段外上山民眾2000人，當日總計1萬6000人。

遊客若想預約轉乘服務，團客須至林務局嘉義林區管理處的團體遊客分流入園預約系統登記預約，再持票證至台18線29k過五虎寮橋300公尺處停車購買門票；散客則可至全省統一、全家或萊爾富超商的和欣客運售票系統，依搭車日期、時段及停車空間（61k八八新舍），選擇適合的班次預約購票劃位，預約系統於3月1日零時起上線，後續會視需求彈性增開與釋出名額。

花季開始後連續3個週末（3月31日除外）及清明連假，山上會實施交通管制，嘉義端台18線65.4k湖底處至南投端台21線塔塔加路段，除持相關證明文件或特殊情形，禁行小型車。嘉義端小型車上午6時至11時、大客車上午6時至12時禁止進入；南投端上午7時至11時，則是大、小型車皆禁止進入。

公路總局指出，高鐵嘉義站、台鐵嘉義站、台18線61k八八新舍以及台21線塔塔加，均有大客車供民眾轉乘，搭乘公共運輸入園的散客，憑車票還可享入園門票150元的優惠價（原價200元）。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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