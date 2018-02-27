高教工會批：賴揆推公教人員加薪3％政策跳票

2018年02月27日 12:18 旺報 李侑珊

高教工會27日上午召開記者會，痛批賴揆高喊2018年「公教人員加薪3％」政策跳票。（李侑珊攝）

賴揆高喊2018年「公教人員加薪3%」政策跳票！高教工會今上午召開記者會並指出，大專院校教師比例超過72%的教師，在近來政府修正的2018年「公立大專校院教師學術研究加給表」中，與2011年的舊版相較，調薪仍未達3%，實際上只有約2.6%，無法取信於民。

高教工會指出，這應調整而未調整至3%的薪給，將影響人數高達3萬1744名副教授、助理教授、講師等大專教育人員們的法定待遇；依照高教工會推算，若沒有為大學教師們加薪，政府每年可節省多達1億2800萬元的經費；高教工會強調，「加薪3%」既然是賴揆喊出的政策，政府就不該有此種「小動作」，讓教育人員的薪給沒有等比提升，也不該讓有群體未調整達3%。

高教工會認為，距離前一次公教人員加薪的2011年，已7年未調整，7年間台灣消費者物價指數（CPI）已增加7.5%之多，全體教育人員比照正教授等級調薪達6.6～8.7%（平均約8%），只是勉強追上物價指數調整，其實並未「實質調薪」，而讓佔72%的大專教育人員此回調薪只有2.6%，形同讓其實質薪給倒退！

高教工會理事長劉梅君表示，目前僅針對正教授加薪逾6.57%，這就是對副教授、助理教授及講師有所歧視；高教工會秘書長陳政亮則認為，調薪3%是明訂政策，不應偷斤減兩，一旦沒有加滿加足，便不能無帶動民間企業加薪，而不同位階的教授調整薪資水平不同，如此針對性的加薪作法，可能造成教授與其他職級的教授產生對立。

高教工會組織部主任林柏儀認為，行政院應立刻修正並發布的「大專校院教師學術研究加給表」，使全體大專院校教育人員都至少增加薪給3%，並朝向正教授級的6.6至8.7%調幅看齊，以追上物價調幅，維護教育人員的生活水準，並作為要求民間企業加薪的表率。

林柏儀說，如果連閣揆公開喊出的「加薪3%」，都可以用種種微調來「偷斤減兩」，而且還遠遠落後於物價調幅，政府施政如何取信於民，又能拿什麼來道德呼籲企業加薪？

(17:27 更新) 教育部人事處專委曾逸群說，為本次公立大專校院教授之學術研究加給係配合上開「玉山計畫」將月支數額調增10%，期提高大專教師升等誘因，帶動教學與研究品質，符合政府競逐高階人才策略目的之合理措施；至其餘教師之調薪幅度，則係配合107年全國軍公教員工通案待遇調整辦理。

(旺報)