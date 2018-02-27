雲翠大樓倒塌案 檢疑建商疏失降耐震度聲請羈押

2018年02月27日 12:33 中時 楊漢聲

花蓮地檢署偵辦雲門翠堤大樓倒塌案，經同步搜索臺北、臺中、臺南各處，並訊問相關被告、證人後，向法院聲請羈押禁見建商。

花蓮地檢署偵辦0206震災雲門翠堤大樓倒塌案，於地震翌日清晨立案偵查，先後傳訊建物興建及使用之各關係人，以釐清建物興建、改建始末，並囑託台灣省土木技師公會進行倒塌建物之鑑定工作，配合雲門翠堤之拆除程序逐層進行採樣鑑定，並送實驗室進一步檢測，採證程序於昨日入夜結束後，實驗室之檢測則仍持續進行中。

承辦檢察官多次在現場履勘、採樣及花蓮縣警察局刑事警察大隊全程拍照、攝影過程中，發現營造商施作工程之諸多重大瑕疵，承辦楊展庚主任檢察官及黃思源、羅國榮檢察官為釐清工程瑕疵之責任歸屬，指揮調查局東部地區機動工作站、花蓮縣調查站、北部地區機動工作站、中部地區機動工作站等50名調查官，持搜索票於昨日上午七時同步搜索分別位於臺北、臺中、花蓮之雲門翠堤大樓營造商北歌建設股份有限公司負責人、阿官火鍋及漂亮生活旅店之負責人、建築師、土木技師、設計師、供料廠商之住所及營業處所共計15處，扣得關於雲門翠堤大樓興建、改建之相關證物。

檢察官並再度傳喚被告即興建雲門翠堤之北歌建設負責人劉○麟、設計監造之建築師游○榮、進行結構計算之土木技師陳○祥、阿官火鍋及漂亮生活旅店之負責人陳○印及王○秀等五人，及證人即室內設計師、供料廠商等十餘人相互對質釐清事實。

訊後認為被告五人均涉嫌業務過失致死等罪嫌重大，其中被告劉○麟係雲門翠堤大樓建案負責人，明知其不具土木技師等相關專業技師資格，在發包施工時，本應注意其工程應交由合法雇有土木技師等專門技術人員之營造公司承攬，在由專業人員負責之情形下，完成符合設計圖說、建築技術成規及合格專業人員所應熟知技術規範之建築物，以具備符合法令所定之結構強度與耐震能力，竟疏未注意及此，草率自行雇工施作並自行監督，致所施工完成之建築物有重大降低結構強度暨耐震能力之違誤，且因房屋結構施工錯誤之重大過失，致雲門翠堤於地震甫發生八秒鐘內，立即發生潰散性之破壞，致投宿於雲門翠堤大樓內「漂亮生活旅店」之旅客及該旅店員工合計十四人毫無逃生之機會，因此遭倒塌之建物重壓而罹難。

被告劉○麟案發後對於其過失情節之供述避重就輕、匿飾卸責，顯有勾串共犯、證人之虞，經檢察官於今日凌晨聲請羈押禁見。另被告游○榮、陳○印及王○秀分別經諭知30萬、50萬、30萬元交保候傳，並均限制出境。

(中時)