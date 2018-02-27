原秘書爆料 英二戰名相邱吉爾曾偷吃女貴族

二戰時期名英國首相邱吉爾，被學者發現，曾經與一名女貴族有染。（圖/Library and Archives Canada）

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中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，帶領英國擊敗納粹德國（Nazi Germany）、贏得二次世界大戰（WW II）的知名首相邱吉爾爵士（Sir Winston Churchill），在歷史學者追查之下，竟發現其生前一段未曾公開的婚外情。英國歷史教授托伊（Richard Toye）和多克特（Warren Dockter），赫然發現邱吉爾原私人秘書柯維爾（John Jock Colville），曾在1985年秋季時，在劍橋大學邱吉爾學院（Churchill College）訪談時，親口爆料邱吉爾曾出軌一女貴族凱薩特蘿賽（Doris Castlerosse）。

Winston Churchill secret affair: Doris Castlerosse in pictures

根據柯維爾的回憶，「這件事至今已是件丟臉的事情，因為很多年沒被提起。邱吉爾並非個性慾旺盛的男性，我並不認為在他50多年的婚姻中，曾對夫人不忠；除了某次夫人克萊門汀（Clementine Churchill）未隨行的南法旅程途中，他有了一次偷吃。我記得，那名女性叫做凱薩特蘿賽。」

年輕身穿軍裝的邱吉爾。（圖/英國帝國戰爭博物館）

凱薩特蘿賽是一名英國女貴族，也是英國名模卡拉·迪瓦伊（Cara Delevingne）姨婆。她在邱吉爾離開政府的時候，與他在法國南部「共度」4天的假期，並在假期間，替凱薩特蘿賽畫了兩幅自畫像。對於兩人的緋聞，凱薩特蘿賽姪女卡羅琳（Caroline Delevingne）在專訪時表示，「她曾聽母親說過，每當邱吉爾來家裡拜訪時，家中的傭人和管家都會被給予一天的休假。」

英國二戰名首相邱吉爾。（圖/美聯社）

但隨著戰事愈來愈緊張，邱吉爾也重新回政府工作，讓這段短暫的婚外情就此劃下休止符。凱薩特蘿賽搬到威尼斯，與一名美籍女富豪交往並隨之搬往美國長住。她後來在邱吉爾1942年訪美期間，隨他返回倫敦，但不久後卻服下大量安眠藥逝世。

出身貴族名門的邱吉爾，父親倫道夫爵士（Lord Randolph Churchill)，曾擔任曾任財政大臣、母親則是美國富豪隆納德·傑洛姆（Leonard Jerome）的女兒。離開了哈羅公學後，邱吉爾連考三回才進入桑赫斯特皇家軍事學院（Royal Military Academy Sandhurst），並以優異成績畢業，授予陸軍中尉、加入女皇第四輕騎兵團。1895年仍是學生的他，被情報部門看中，成為隨軍記者前往古巴，第一線採訪古巴起義的戰爭，也從此讓他愛上寫作和記者的生活。後被派往印度，仍利用假期兼職戰地記者，並在印度完成第一部著作《馬拉坎德野戰軍紀實》。

這段地下情在1950年代被夫人克萊門汀發現，她看見了邱吉爾為凱薩特蘿賽繪製的畫像，向柯維爾訴苦，「我一直以為他（邱吉爾）是個忠誠的丈夫。」這段從未公開的採訪，經整理剪輯後，將於下個月初於英國第四頻道（Channel 4）的「邱吉爾的秘密外遇（Churchill’s Secret Affair）」節目播出。

(中時電子報)

文章來源：Revealed: secret affair with a socialite that nearly wrecked Churchill’s career

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