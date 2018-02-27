國中技藝競賽 新北教育局長勉勵：創造精彩人生

2018年02月27日 12:30 中時 葉書宏

新北市政府教育局於智光商工等5校辦理「106學年度國中技藝競賽」。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局於智光商工等5校辦理「106學年度國中技藝競賽」。（葉書宏翻攝）

新北市政府教育局於智光商工等5校辦理「106學年度國中技藝競賽」，競賽期程自107年2月23日至3月1日，計有12個職群29項主題的競賽項目，1820位各校優秀選手參加。

教育局林局長奕華與勞動部林次長三貴特別至餐旅服務技術項目為技職小達人們加油打氣，勉勵所有修讀技藝課程的同學皆能展現自我，發揮所長，未來教育局將引進勞動部資源結合本市各級學校鼓勵學生參與技藝（能）競賽，建立技能職涯觀念。本次國中技藝競賽獲獎學生將於107年5月接受朱立倫市長頒獎表揚。

技藝競賽中獲獎的學生們，可在新北市高級中等學校專業群科特色招生甄選入學獲得加分，同時在技優甄審、實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發的機會。教育局鼓勵學生，依專長選擇自己心目中理想的高中職校就讀，期待每個孩子都能適性且適切發展，擴大自己的生涯進路。

新北市自103學年度起全國首創辦理高中職學生「金手培訓計畫」透過在各校選訓、共同基地集訓、辦理技能觀摩和模擬競賽等活動，厚植技藝選手實力，形成新北市的作戰團隊，106學年度榮獲「應用設計」、「汽車噴漆」、「園藝」、「職場英文」與「文書處理」5個職種全國第一，榮獲41座金手獎為歷年成績最優。

新北市率全國之先創設職業試探暨體驗教育中心，目前完成建置12所職探中心，將技職教育從高中職、國中向下延伸至國小教育階段，提早讓孩子認識職業世界，體驗技職教育，從國中小階段就能發掘自己多元興趣並建立志向，進一步協助具技藝傾向的學生開展自身的多元智能，透過課程的引導，將學習與興趣結合，以成就每一個孩子。教育局相信孩子只要依專長選擇自己心目中理想的高中職校就讀，都能適性且適切發展，擴大自己的生涯進路。

(中時)