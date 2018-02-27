最年長捐腎者！高雄長庚：72歲翁活體腎臟移植愛妻

張陳續與先生一起見證，鼓勵全台腎友勇敢接受活體腎臟捐贈移植。(林雅惠攝)

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家住彰化員林的張陳續女士，9年前因為C型肝炎致肝硬化末期，原本以為人生即將劃下句點，在兒子主動捐贈肝臟，由高雄長庚醫院進行肝臟移植手術後挺過生命危機，未料9年後再度面臨換腎危機，這次72歲的先生張聖級毅然決定捐腎，長庚醫院成功進行活體腎臟捐贈移植，成為國內首例最年長捐贈者。

現年70歲的張陳續女士，身上存有兒子的肝，先生的腎，她受訪時感動的哽咽說：「非常感激，除了感謝、還是感謝，還好有家人幫助，她現在才能夠站在這裡。」

張聖級說，因為不忍心妻子洗腎所苦，他主動與高雄長庚醫院醫師團隊討論自己捐贈的可行性，經團隊檢查發現他的身體狀況良好，而且夫妻腎臟配對符合，他得知後非常開心，隨即聽從醫療團隊安排，將左腎捐贈給愛妻。

72歲的張聖級在長庚醫院活體腎臟捐贈移植醫療團隊安排下，於2017年7月28日住院進行摘取腎臟手術，醫療團隊先後共花10小時成功完成腎臟移植手術。

長庚醫院外科部部長林志哲表示，活體換肝換腎有很高的存活率，醫療團隊會對捐贈者做捐贈條件的評估，70歲的張陳續女士在先生的愛與堅持下，由醫療團隊完成移植手術，2人年紀總加超過140歲，術後身體狀況恢復良好，每個月一起相偕返院追蹤，成為首例最年長且夫妻捐贈者。

長庚醫院表示，重獲新生的張陳續女士珍惜每分每秒，希望以自身案例與先生一起作見證

，鼓勵全台灣7000多位等候腎臟移植的腎友和家人們，勇敢接受和積極評估活體腎臟捐贈移植，讓人生重拾「腎」利、圓滿。

(中時)

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